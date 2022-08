Almería El barrio de San Roque celebra sus fiestas desde este jueves martes 09 de agosto de 2022 , 17:09h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La programación festiva se extenderá hasta este domingo El barrio de San Roque vuelve a celebrar las fiestas en honor a su patrón desde este jueves 11 y hasta el domingo 14 de agosto con una intensa programación de actividades. El jueves a las ocho de la tarde se inicia el Triduo en honor a San Roque seguido por la Santa Misa. A las nueve de la noche se inauguran las obras de mejora del recinto ferial por parte del alcalde de Berja, José Carlos Lupión. A continuación, se presentará el libro "Vivencias e historia del barrio de San Roque”, escrito por el historiador Antonio Campos Reyes. A las diez y media de la noche actuará la academia de baile de las Tinajitas de Sara. El viernes a las dos de la tarde se inaugurará la XXII Feria del mediodía, a las cuatro comenzarán los juegos tradicionales y a las cinco el concurso de postres, con premio a los tres mejores. A las seis habrá merienda infantil con sorpresa incluida. A las ocho y media empezará el segundo día de triduo y a las diez de la noche la orquesta ‘La Bravísima’ con Fran Bravo de Canal Sur amenizará la noche. A las once, el alcalde de Berja, José Carlos Lupión pronunciará el pregón oficial de las Fiestas, posteriormente se coronará a las reinas Infantil y Juvenil, así como a sus damas de honor. El sábado a mediodía se celebrará el concurso de mascotas con premio para las tres mejores calificadas. A la una comienza la Feria del mediodía y a las cuatro la fiesta de la espuma. A las cinco habrá juegos tradicionales y a las seis merienda Infantil y posterior sorpresa. A las siete y media comienza la carrera de cintas a Caballo. A las ocho y media continuará el tercer día de Triduo en honor a San Roque, posteriormente Santa Misa y ofrenda floral. A las diez y media se inicia la Velada musical a cargo de la orquesta "LA BRAVISIMA" con Fran Bravo de Canal Sur. A las doce y media comenzará la Gran actuación musical de "FRAN EL NIÑO". A las tres y media de la madrugada se podrán degustar Buñuelos y Chocolate. El domingo por la mañana habrá diana con pasacalles, repique de campanas y disparos de cohetes. A las once comenzará la Carrera de cintas en bicicleta y a la una la Solemne misa en honor a San Roque cantada por el coro rociero "Ritmo Flamenco" A las dos de la tarde arrancará la Feria del mediodía con degustación de paella para todos los asistentes. Por la tarde, el grupo ‘Dos indios y un palomo’ ofrecerán una actuación y a las cuatro comenzarán los juegos tradicionales. A las nueve saldrá la Solemne procesión con las imágenes de San Roque y la Virgen María presidida por el párroco de Berja, Antonio Flores y el alcalde de Berja, José Carlos Lupion Carreño. Cerrarán las fiestas la Velada musical a cargo de RUMBA KIMBAO de flamenco fusión y la traca fin de fiestas a la una de la noche. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

