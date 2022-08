Capital La Banda Municipal se desmelena al ritmo del rock en una repleta Plaza de la Constitución lunes 22 de agosto de 2022 , 19:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El director invitado, Víctor Eloy López, elige un repertorio con temas de Rolling Stones, Miguel Ríos y La Frontera, con la voz de Juan Francisco Manzano y la guitarra de José Carlos Linares Es una de las tradiciones de la Feria de Almería, aunque en esta ocasión no fue un repertorio clásico. La Banda Municipal de Música de Almería se desmelenó anoche, domingo, al ritmo del rock en su concierto en la Plaza de la Constitución. El director invitado, Víctor Eloy López, eligió un repertorio con grandes himnos del pop-rock español y ritmos americanos, que aportaron energía al público que llenó este espacio del centro histórico de la ciudad. Con Juan Francisco Manzano a la voz y José Carlos Linares con la guitarra, los músicos de la Banda Municipal incrementaron las revoluciones y sorprendieron con las versiones para agrupación musical de estos conocidos temas. Víctor Eloy López ofreció dos partes bien diferenciadas. Comenzó con la obertura ‘Les toreadors’ de la conocida ‘Carmen’ de Bizet, para continuar con ‘Agüero’ de José Franco, ‘Orgía-Danzas fantásticas’ de Joaquín Turina e ‘Intermedio-La Boda de Luis Alonso’, de Gerónimo Giménez. Continuaron con ‘Malagueña’ de Ernesto Lecuona’, el rítmico ‘Sing, sing, sing’ de Louis Prima y terminaron la primera parte con ‘In the mood’ de Joe Garland. El público ya estaba bastante animado, pero quedaba aumentar un poco más las revoluciones y con la voz en escena de Juan Francisco Manzano, se lanzaron a interpretar himnos del imaginario colectivo del pop-rock español. Comenzaron con ‘Bienvenidos’ de Miguel Ríos, para continuar con ‘Satisfaction’ de The Rolling Stones. Siguieron con ‘Sabor de amor’ de Danza Invisible’, que seguro que Javier Ojeda hubiera aplaudido, y concluyeron con ‘El límite’ de La Frontera. En los bises, homenaje al paisano David Bisbal, entrelazando ‘Con el boom’ y ‘Ave María’. Víctor Eloy López, nacido en Málaga, es una de las jóvenes promesas de la nueva generación de directores españoles. Catedrático del Conservatorio Superior de Música de Málaga, se caracteriza por su versatilidad. Verle sobre el escenario es como contemplar a una estrella del rock por su dinamismo y entusiasmo a la hora de dirigir a la Banda Municipal. Ha estado arropado por unos músicos que rebosan talento y se adaptan a cualquier estilo musical, como este caso el pop-rock. Por último tanto Juan Francisco en la voz como José Ccarlos con la guitarra han aportado momentos mágicos en un concierto lleno de ritmo para disfrutar en la Feria de Almería. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

