Sucesos

Un fallecido en una colisión entre dos camiones en la autovía A-7 en Huérval-Overa

lunes 22 de agosto de 2022 , 19:32h

El siniestro ha provocado el corte total de la carretera en ambos sentidos

Una persona ha fallecido este lunes en una colisión entre dos camiones en la autovía A-7 a su paso por la localidad almeriense de Huércal-Overa, según informa Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta. El suceso se ha producido en el kilómetro 682 sobre las 14:00 horas, cuando un camión ha chocado contra otro que permanecía parado por avería a la altura de un puente. La víctima es el conductor del vehículo estacionado, que estaba fuera del mismo y tras el choque ha caído por un puente de unos 30 metros de altura. El otro conductor ha requerido ser rescatado tras permanecer colgando la cabina de la infraestructura y se encuentra en estado estable, según fuentes del Consorcio de Bomberos del Levante. El siniestro, en el que han intervenido también efectivos de Guardia Civil y el Centro de Emergencias Sanitarias 061 perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, ha provocado el corte total de la carretera en ambos sentidos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

