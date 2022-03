La Banda Municipal vuelve a brillar con el director invitado Miguel Vidagany Gil

viernes 25 de marzo de 2022 , 16:03h

El Auditorio Maestro Padilla recibió anoche un nuevo concierto de la Banda Municipal de Música de Almería, el tercero de los que se enmarcan dentro del ciclo ‘Grandes Maestros’, que está permitiendo que ilustres directores invitados se sitúen al frente de la formación almeriense en conciertos de lo más especiales. Tras el valenciano José Miguel Rodilla y el sevillano Francisco Javier Gutiérrez Juan en el pasado mes de febrero, anoche fue el turno del también valenciano Miguel Vidagany Gil, con un programa completo y complejo, como siempre bien ejecutado por la formación municipal, en el marco de la programación de primavera puesta en marcha para este trimestre por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería.

El programa sirvió para demostrar la versatilidad de la Banda y también de su director en esta ocasión. El comienzo fue con un tradicional pasodoble, en este caso obra de R. Taléns y titulado ‘Yolanda Sánchez’. El siguiente tramo del concierto fueron adaptaciones de obras sinfónicas a banda, como el poema sinfónico ‘Finlandia’ de Sibelius o la obertura ‘El Barón Gitano’ de Strauss.

Para el segundo tramo llegarían la selección de Soutullo y Vert ‘La Leyenda del Beso’ y la dinámica e intensa ‘The Year of the Dragon’ de Sparke. Para terminar, no faltaría en los bises un guiño almeriense con la conocida ‘Ça c’est Paris’ de José Padilla.

Los próximos conciertos de la Banda Municipal de Música de Almería serán en el marco del 19º Ciclo de Música Sacra, que comenzará la próxima semana. Concretamente, la Banda actuará el lunes, 28 de marzo, a las 20.30 horas, en la parroquia de San Urbano de La Cañada y el miércoles, 30 de marzo, a las 21.00 horas, en la parroquia de San Pedro, en este caso con la participación de la soprano solista, Desirée Manzano. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

Sobre el director invitado

Miguel Vidagany Gil nace en Lliria e inicia sus estudios de solfeo y clarinete a los nueve años en la Escuela del Ateneo Musical y de Enseñanza Banda Primitiva de Lliria. Concluye los estudios de clarinete de la mano de Francisco Alegre Torrijo de forma libre en los Conservatorios de Valencia y Madrid. En 1986 obtiene por oposición la plaza de Clarinete Bajo de la Banda de la Diputación de Zaragoza y en 1987 la de clarinete bajo solista de la Banda Municipal de Valencia, plaza que ha ostentado hasta febrero de 2017. Desde el 1 de marzo del año 2017, es el director titular y jefe de servicio de la Banda Sinfónica Municipal de Albacete.

Posee los títulos de profesor de solfeo, teoría de la música, transposición y acompañamiento, profesor de armonía, contrapunto, composición e instrumentación, así como los títulos superiores de dirección de orquesta y dirección de coros por el conservatorio Joaquín Rodrigo de Valencia.

Ha realizado cursos de postgrado de análisis musical, interpretación y dirección en el Aula de Música de la Universidad de Alcalá de Henares, en la Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Murcia, Universidad de Valencia, Universidad de Granada y en la Aspen Music School de Estados Unidos. Ha estudiado dirección con Eduardo Cifre, Vicente Spiteri, Manuel Galduf, Murry Sidlin y Uwe Mund.

Ha sido director musical de las Bandas Unión Musical de Higueruelas, de la Unión Musical Casinense de Casinos, con la que logró el Segundo Premio en la Primera Sección en el Certamen Internacional de Bandas "Ciudad de Valencia "en el año 1995 y 1997, del Centro Artístico Musical de Moncada y de la Banda Primitiva de Paiporta.

Como director invitado ha dirigido el Coro Veterinaria Complutense y la Orquesta Amadeus de Madrid, la Banda Municipal de Palma de Mallorca, la Banda Municipal de Valencia, la SOMU d’Alcasser, la Banda del Ateneu Musical de Cullera y la Banda Primitiva de Lliria. Es fundador y director del Ensemble "Grup de Cambra Ciutat de Lliria” desde el año 2000.

Ha actuado como director en los Conservatorios de Ciudad Real, Torrent, Moncada, Valencia y Palma, Ermita de Sant Mateu (Castellón), Teatro Banda Primitiva y Teatro Unión Musical de Lliria, Auditorio de Caudete (Albacete), Iglesia de la Santísima Sangre de Llíria, Auditorio de Tavernes de la Valldigna, Ámbito Cultural del Corte Inglés de Valencia, Teatre el Micalet de Valencia, Teatre el Agrícola de Alboraya, Teatro Principal de Palma, Palau de la Música de Valencia, Auditorio de Cheste, Ateneo Mercantil de Valencia, Teatro Romea de Murcia, Auditorio de Paterna, Auditorio de Rafelbuñol, Auditorio de Bétera, Auditorio Luis Monzonís, Castillo de Benisanó o Auditori de Cullera.