Capital La Cabalgata de Reyes evitará la Alcazaba para ganar espacio sin aglomeraciones lunes 03 de enero de 2022 , 15:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha presidido la Junta Local de Seguridad, que ha revisado protocolos y establecido que los asistentes lleven puesta la mascarilla y eviten cambiarse de sitio para ver el paso del cortejo Almería tendrá Cabalgata de Reyes Magos este 2022, eso sí con modificaciones realizadas para ganar en seguridad frente al coronavirus. El cortejo evitará la Alcazaba y las calles más estrechas, los Magos saludarán a la ciudad desde el balcón de la Casa Consistorial en la Plaza Vieja, y la Cabalgata propiamente dicha saldrá y finalizará en la Rambla Federico García Lorca, discurrirá por vías anchas y a lo largo de un recorrido más largo de lo habitual (se ganan más de cuatrocientos metros de trayecto hasta el cruce con la carretera de Granada) para que haya más puntos a los que poder acercarse como público y evitar aglomeraciones. Así se ha decidido en la Junta Local de Seguridad, celebrada este lunes y presidida por el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, y el subdelegado del Gobierno en Almería, Manuel de la Fuente, y a la que han asistido los concejales de Cultura, Seguridad y Movilidad, y Promoción de la Ciudad, Diego Cruz, María del Mar García Lorca y Carlos Sánchez, respectivamente, además de miembros de Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía, Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía, Protección Civil, Bomberos, Guardia Civil y representantes del 061 y de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía. En ella, el regidor ha insistido en recomendaciones tales como el uso obligatorio de la mascarilla, el mantenimiento de un mismo sitio para ver el desfile, sin ir de un punto a otro del recorrido, para evitar una mayor movilidad, y atender al requerimiento de quedarse en casa para ver la Cabalgata por Interalmería Televisión en el caso de tener algún síntoma de COVID. Los cambios y el recorrido Sin pasar por la Alcazaba, como es tradicional, los tres Reyes Magos de Oriente saludarán a la ciudad desde el balcón de la Casa Consistorial, a las 18.00 horas. Y una hora después, a las 19.00 horas, la Cabalgata propiamente dicha saldrá desde la Rambla Federico García Lorca, a la altura de la calle Santos Zárate, viajará por Obispo Orberá, Puerta de Purchena, Paseo de Almería, Plaza Emilio Pérez y, de nuevo, se dirigirá por la Rambla Federico García Lorca hacia el cruce con la Carretera de Granada, donde concluirá. Habrá, por tanto, más espacio para poder ver pasar a los Reyes Magos, ha coincidido el concejal de Cultura, Diego Cruz, que ha insistido en que, entre todos, la Cabalgata de este 2022 será “prudente y más segura”. Unos Reyes que han enviado un vídeo al alcalde, que ya ha subido a sus redes sociales, en el que recuerdan cómo mantener una Cabalgata segura, siempre con mascarilla, manteniendo la distancia de seguridad y evitando cambiar de lugar, y piden a los almerienses que si tenemos síntomas de encontrarnos enfermos la sigamos desde casa, a través de Interalmería Televisión. Romería a Torregarcía La Junta Local de Seguridad, a la que han asistido también miembros de la Junta de la Hermandad de la Virgen del Mar, ha abordado, por otra parte, la tradicional Romería a la ermita de Torregarcía, que será el próximo domingo 9 de enero, organizada por la propia Hermandad. No habrá cambios en el programa habitual siempre y cuando Almería mantenga el nivel 1 de alerta sanitaria por COVID y se mantengan todas las recomendaciones dictadas por las autoridades sanitarias. Será una romería en la que se recomienda llevar la mascarilla y que contará con la coordinación y supervisión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, además de por Policía Local y Protección Civil. Sin pirotecnia este año, la romería contará con agentes para controlar el tráfico en el acceso a Torregarcía y también para entrar a venerar a la Virgen en la ermita, además de para mantener el orden de circulación y evitar aglomeraciones a su llegada a Almería por la tarde, tanto ante la iglesia de San Sebastián, como en el santuario de la Virgen del Mar. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.