Economía La caida de meta genera pérdidas de casi el 50% miércoles 30 de marzo de 2022 , 10:34h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El metaverso es un espacio virtual donde se recrean momentos reales o imaginarios donde las personas podemos interactuar y disfrutar de nuevas experiencias e estos entornos surreales, por medio de avatares, este proyecto brinda grandes oportunidades de desarrollo, popularidad y crecimiento a las marcas. En la actualidad este proyecto ha experimentado cambios desventajosos y perdidos incalculables que han hecho bajar las acciones de las empresas de Mark Zuckerberg a más de la mitad de sus valores https://bitcoin-champion.site/, desde septiembre del 2021 hasta la actualidad sigue en baja, debido a lo cual ya no son las empresas con más capitalización en el mundo. Tendencias bajistas del mercado meta El cierre de la bolsa en febrero, dejo en 206,16 dólares cada acción del meta, esto representa una caída del 0,75%. Sputnik, se ha pronunciado y dice que esta tendencia bajista seguirá por meses. Durante este mes se registró una caída en el valor de dichas acciones la cual ha sido la más baja del mercado en una empresa pública estadounidense, donde las acciones se devaluaron 85,24 dólares de su valor, un 26%, siendo esta la caída mayor. Estas caídas repercutieron muy significativamente en el Meta, perdiendo un total de 200.000 millones de dólares de su capitalización y para Mark Zuckerberg quien es dueño y director ejecutivo 29 millones de dólares. Hoy día la capitalización de la compañía está en 565.000 millones, lo cual la posiciona en el puesto 11 de las empresas más imponentes del mundo. Causas de las pérdidas Meta Platforms empezó a caer y perder valor, después de haber publicado un devastador informe sobre los beneficios durante el cuarto trimestre del 2021, el primero fue cuando la compañía asumió un nuevo nombre, centrándose en el desarrollo de un. Después esta fuerte empresa informó que el aumento de sus ingresos disminuiría entre un 3 y un 11% durante enero y marzo del 2022, el cual ha sido el más catastrófico desastre en la historia de la empresa, perdiendo 46 millones de dólares en lo que ha transcurrido de año. Otra causa inminente, se debe a que la población que hace vida en este medio, principalmente los usuarios más jóvenes han migrado a otras redes como TikTok y YouTube, y como si fuese poco os anunciantes también están minimizando gastos relacionados con publicidad. Las redes sociales competitivas están causando un impacto negativo en el desarrollo especialmente con los usuarios más jóvenes, los cuales se ven atraídos por las nuevas innovaciones de dichas redes. De ahí la necesidad de cambiar a Meta y fomentar el desarrollo del mundo virtual que atraerá todo tipo de audiencia, fomentando el crecimiento económico y logrando posicionarse de nuevo en los primeros lugares de las empresas más capitalizadas del mundo. En un ambiente donde la sociedad es muy exigente y constantemente demanda servicios privados y responsables, pueden ser causa de que marcas con una deficiente trayectoria pueden ser fácilmente eliminadas por las que sí han conseguido cubrir a los actuales códigos morales impuestos por los consumidores para contratar sus servicios. Impacto de las caídas del meta en las criptomonedas Meta Facebook, apoya y emplea criptomonedas en su entorno, como el bitcoin, el cual resulto afectado en sus valores con las pérdidas millonarias del mismo. Las se han visto en una tendencia bajista a inicios de este 2021, debido a diferentes causas como conflictos en Europa, recorte de beneficios por la reserva federal de estados unidos, y la caída de la empresa Zuckerberg. Muchos inversionistas sufrieron pérdidas muy significantes, ya que estaban confiados que sus inversiones en bitcoin y otras criptomonedas serían muy fructíferas este año, pero los escenarios han sido otros, aunque muchos expertos aseguran que próximamente el bitcoin alcanzara su mayor valor en la historia. Conclusión Esta pérdida que ha sufrido la plataforma Meta, causo impacto no solo en las capitalizaciones y mercados de la misma, sino que se extendió a otras áreas afectando de manera indirecta como por ejemplo en el mercado cripto. El desarrollo del metaverso está fuertemente relacionado con la tecnología blockchain, la cual representa a las criptomonedas. Este proyecto será el que impulsara el crecimiento y desarrollo de ambos aspectos tanto el tecnológico como el criptográfico, dando paso a un nuevo mundo, lleno de oportunidades, de inclusión generalizada para todas las audiencias sin ningún tipo de limitaciones. Ganar con el metaverso será la mejor opción a futuro, en este mundo virtual podremos desempeñar labores cotidianas, negocios, inversiones, juegos y mucho más, y al mismo tiempo ganar por interactuar en el mismo, será la forma más fácil de ganar dinero, incluso hacer fortuna con el mismo, este año será de progreso no solo para sus creadores sino sido también para los que creemos en cambios y proyectos innovadores.

