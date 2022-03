Economía Ampliar La política mundial y las criptomonedas miércoles 30 de marzo de 2022 , 10:37h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las criptomonedas fueron creadas para ser utilizadas en el intercambio de bienes o servicios. Surgieron de la crisis financiera en el 2008 https://bitcoin-evolution.live/, como solución a operaciones en internet; pero hoy día tanto empresas electrónicas y compañías como Reeds Jewelers, Starbucks, Virgin Galactic, Burger King Alemania, aceptan este tipo de monedas como formas de pago. El desmesurado aumento en el uso de las, ha causado que algunos países crean necesaria la regulación de su uso, a pesar de sus desventajas y su mala transcendencia. Países influyentes en uso y aplicación criptográfica En el salvador ya entro en vigor el decreto que convertirá al país en el primero a nivel mundial nivel, en convertir al Bitcoin en una divisa nacional, el banco central de Cuba también promulgo que legalizará a las criptomonedas debido al aumento de su aplicación y uso en el comercio y por último. Venezuela es uno de los primeros países en desarrollar e implementar su propia criptomoneda, denominada Petro, la cual no tuvo la aceptación y uso que se esperaba, ya que su base de respaldo, el cual es el petróleo cayó en su valor. El desarrollo e implementación de esta tecnología llegó apresuradamente, pero su regulación no, Estados Unidos aún no define ningún tipo de regulación en cuanto al uso de las mismas. Los países desarrollados pueden ser muy precisos y eficaces en la toma de decisiones, establecer legislación, aspecto con el que los países desarrollados no cuentan, lo que acarrea significativas posibilidades con muchos riesgos. Venezuela Y Cuba están bajo la presión de sanciones económicas y financieras emitidas por Estados Unidos. El gobierno venezolano no puede disponer de los activos de la nación que se encuentran en Norteamérica. Estas sanciones también disminuyen la participación de Cuba en el comercio internacional. Es por ello que implementaron las criptomonedas ya que mediante ellas, la isla posiblemente evadiría levemente algunos detalles del bloqueo. Las políticas y actividades antioccidentales o antidemocráticas inducen a los ciudadanos a crear independencia y autonomía sobre sus finanzas. El Gobierno comunista de Vietnam y China siguieron el ejemplo de Venezuela, declarando que creara una criptomoneda piloto propia, con el fin de frenar el incremento desmesurado del uso de criptomonedas reconocidas a nivel mundial. Usos que a los gobiernos les interesan para obtener beneficios Durante los años 2019 y 2020, el uso de las criptomonedas aumento en un 880% a nivel mundial. Este incremento se dio principalmente en países desarrollados, en los cuales no hay buena credibilidad en las autoridades y las instituciones bancarias, y su moneda física está en constante devaluación. En Latinoamérica, las criptomonedas, son muy útiles para recibir recursos de forma rápida, emitidos por familiares que emigraron y laboran en el exterior, dándole la vuelta al sistema legal y evitando pagos de comisiones elevadas, aspecto que los gobiernos no dejan pasar desapercibidos y buscan la manera de lucrarse con esta estrategia. Conclusión A nivel mundial las políticas de regulación y control parecen ineludibles. En general parece necesario ofrecer un marco regulatorio sobre las criptomonedas que preserven la protección del consumidor y establezca las reglas precisas para interactuar en este novedoso y complicado mercado. Se debe tener en cuenta antes de proceder a la regulación de este mercado, muchos aspectos con el objeto de entablar argumentos que provean de seguridad jurídica, rentabilidad y estabilidad financiera sin afectar directamente la naturaleza misma del mercado de criptomonedas y el desarrollo y crecimiento tecnológico y financiero. Las criptomonedas se han convertido en el medio de cambio por excelencia en todos los comercios a nivel mundial, lo cual ha provocado que las mismas se involucren en actividades ilícitas, esto ha conllevado a la creación de políticas y leyes gubernamentales que desean evitar el mal uso de estas criptodivisas. Al hacer esto realidad las criptomonedas estarían perdiendo su principal característica que es la descentralización junto con la libertad financiera, lo que provocara que muchos usuarios abandonen este proyecto, al sentirse defraudados, ya que con las monedas virtuales somos nosotros mismos quienes decidimos sobre nuestros capitales, sobre cómo, cuándo y dónde invertirlos y usarlos. Las políticas de regulación a nivel mundial serán beneficios para muchos y consecuencias desventajosas para otros, resultando más afectados los usuarios, inversionista e instituciones que operan de forma legal y sin violar conscientemente las leyes. Debemos aceptar los cambios de estos merados criptográficos y tratar de estudiar para comprender mejor su comportamiento, y estar conscientes de los riesgos y beneficios que se obtienen si se forma parte del mismo. 