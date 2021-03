Capital La calle Antonio Vico contará con un aparcamiento provisional lunes 22 de marzo de 2021 , 17:17h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Además de éste, entre los asuntos del Orden del Día de la Junta de Gobierno Local, se ha incluido la aprobación de las convocatoria del Concurso del cartel anunciador de la Feria y Fiestas de Almería 2021



El Ayuntamiento de Almería ha adjudicado en Junta de Gobierno Local, a la empresa 'Expedientes y Licitaciones S.L.N.E., por importe de 5.617,12 euros, el contrato menor de servicios para la redacción del proyecto de ejecución de un aparcamiento provisional, de alrededor de 2.000 metros cuadrados de superficie y con capacidad para entre ochenta y cien plazas, en la calle Antonio Vico, en el Casco Histórico.



A propuesta del Área de Urbanismo e Infraestructuras pretende dar continuidad al grueso de las actuaciones que el Ayuntamiento viene realizando en el Casco Histórico, en el marco del Plan Alcazaba-San Cristóbal, siendo este uno de los proyectos añadidos a las principales actuaciones que se han ejecutado en el entorno de San Cristóbal.



La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha explicado que, e una vez finalizada la ampliación y urbanización de la calle Pósito, enlazando con la calle Juez y conectando con la calle Almanzor, se ha evidenciado la necesidad de acondicionar provisionalmente el gran solar existente junto a la calle Antonio Vico, también remodelada, entendiendo que el uso provisional más adecuado para ese espacio es el de aparcamiento. Con ello se viene a paliar en cierta medida la necesidad de aparcamiento en la zona oriental del Casco Histórico”, ha justificado.



De esta forma, el Ayuntamiento espera, con el proyecto redactado y previa solicitud, la autorización por parte de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) de la cesión provisional de este espacio.



La Junta de Gobierno, presidida por el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco y reunida de nuevo de forma telemática, ha aprobado hoy también, a propuesta del Área de Presidencia y Planificación, el Convenio de colaboración con la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, para facilitar el acceso a los recursos municipales a menores tutelados por la Delegación Territorial como medida de apoyo y ayuda para favorecer la protección de la infancia y la adolescencia.



Según ha explicado la concejala de Presidencia, María del Mar Vázquez, y tal y como se recoge en la propuesta hoy aprobada, tras las reuniones mantenidas por el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco y el delegado territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, Rafael Ángel Pasamontes, “es voluntad de ambas partes mantener la colaboración para dar acceso a actividades de ocio, cultura y deportes a los menores tutelados por la Delegación Territorial. En esta línea de colaboración vamos a aunar esfuerzos para facilitar y conceder programas y acciones para facilitar el bienestar de estos menores y el acceso a las actividades gestionadas por el Ayuntamiento, dando así respuesta a las necesidades sociales de estos menores, tanto desde la propia gestión municipal como en la línea de colaboración que mantenemos con instituciones y organizaciones sociales”.



Este convenio tendrá una vigencia de dos años a partir de la firma del mismo, pudiéndose prorrogar por un periodo de hasta cuatro años adicionales.



Concurso cartel Feria de Almería

También se ha aprobado la convocatoria y bases del Concurso del cartel anunciador de la Feria y Fiestas de Almería 2021. El tema será de libre elección, inspirado en motivos almerienses que identifiquen a la ciudad de Almería y que anuncien de manera clara y precisa las Fiestas, incluyendo rotulado el texto “Feria y Fiestas de Almería en Honor de su Patrona La Virgen del Mar Almería 2021”.



Las bases establecen un único premio de 3.000 euros, pasando el cartel que obtenga dicho premio a ser propiedad municipal con todos los derechos de libre utilización, reproducción y difusión. El plazo máximo de presentación de los trabajos a concurso será de veinte días naturales, contados desde el día siguiente ala publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), realizada a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.



Podrán presentarse al Concurso tanto las personas físicas como las jurídicas, siempre que estas últimas tengan un objeto social que comprenda la creación y diseño gráfico de productos y marcas. Los trabajos se presentarán bajo lema y acompañados de sobre cerrado, que únicamente será abierto en el supuesto de que la obra haya sido seleccionada por el Jurado.



Como parte de los treinta y cuatro puntos incluidos en el Orden del Día ha sido también la aprobación de la autorización y disposición del gasto, en concepto de compensación por garantía mínima garantizada para el ejercicio 2020, del contrato de concesión del servicio público de transporte urbano colectivo de viajeros de Almería, adjudicado a Nex Continental Holdings S.L.U., por importe de 537.573,54 euros. La propuesta viene a dar cumplimiento a lo recogido en el pliego de preescripciones técnicas del contrato administrativo de esta concesión.





Biblioteca Central

Por último, reseñar la adjudicación, también hoy, del contrato menor para el suministro de equipamiento informático para la Biblioteca 'José María Artero', a la empresa Teditronic S.L. por importe de 15.256,42 euros. Este nuevo lote de adquisición de material informático para la Biblioteca Central incluye ocho ordenadores de sobremesa, diez ordenadores portátiles, cuatro impresoras, veinte ratones inalámbricos, ocho lectores de códigos de barras inalámbricos y cuatro grabadores CD/DVD para ordenadores.

