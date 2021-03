Deportes La EDM Padre Huelin juega al ajedrez a lo grande con alumnos del CEIP Los Almendros lunes 22 de marzo de 2021 , 17:10h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Segura, asiste a la iniciativa de la escuela municipal, que ha tenido gran acogida entre los niños



Cada vez son más las propuestas para acercar el deporte a todos los niños. De una forma más llamativa, la EDM Padre Huelin se las ha ingeniado para adquirir un ajedrez gigante que capte la atención de los más pequeños y conozcan la disciplina para lograr fomentar su práctica e incluso, introducirlos al mundo del deporte.



La iniciativa se ha llevado a cabo en el CEIP Los Almendros, donde Cristóbal Hernández, presidente de la EDM Padre Huelin, ha adquirido un ajedrez con un tablero de 3x3 metros. “Se trata de ofrecer recursos al barrio, que lo vean y lo conozcan, es un deporte sencillo que hará que los más pequeños se sientan interesados por él al ver las piezas tan grandes”, explica con emoción.



Además, con motivo de la pandemia, este tipo de ajedrez “está pensado porque se hace al aire libre, las piezas son fáciles de desinfectar y se puede mantener la distancia de seguridad”, comenta Cristóbal Hernández. Los alumnos/as que han podido disfrutar de este nuevo juego en el patio del CEIP Los Almendros han sido los de Educación Primaria.



“Más adelante se hará con los niños de infantil, pero ahora queremos que los niños de Educación Primaria tengan un choque visual con el ajedrez y lo conozcan”, relata. De esta forma, el ajedrez hizo jaque mate el patio del CEIP Los Almendros con la presencia de Jesús Ayala, director del centro y miembros del profesorado.



El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha indicado durante su estancia en el centro que "esta iniciativa que lleva a cabo la EDM Padre Huelin, tanto como labor social, como deportiva, es necesaria para los niños de este barrio". Asimismo, ha reflejado que "es una edad que los niños son muy receptivos y se muestran muy interesados por aprender y conocer cosas nuevas por lo que, desde el Patronato Municipal de Deportes, apoyamos la propuesta de Cristóbal que permite incorporar el ajedrez a la vida de estos niños".

