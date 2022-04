Economía La Cámara de Comercio celebra pleno en Cosentino lunes 18 de abril de 2022 , 18:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Han visitado las instalaciones de la empresa almeriense en Cantoria y han conocido nuevo Centro de Innovación, la fábrica de Dekton, el Hub logístico y el espacio abre el que se ubicó la empresa familiar de la que surgió la actual multinacional La Cámara de La Cámara de Comercio de Almería ha visitado la sede central de la empresa almeriense Cosentino, ubicada en el municipio de Cantoria, en Almería. Durante la visita, el Pleno de la Cámara Almería, presidido por Jerónimo Parra, ha tenido la oportunidad de conocer el nuevo Centro de Innovación de la compañía así como la fábrica de Dekton, el Hub logístico y el espacio sobre el que se ubicó la empresa familiar de la que surgió la actual multinacional. Cosentino tiene 14 líneas de producción activas que producen, entre otros, 400 tablas de Silestone al día y 1.400 unidades de la modalidad de Dekton, sin duda, unos números muy a tener en cuenta. Bajo el nombre de Inspira Hub y ubicado dentro del Parque Industrial de la compañía en Cantoria, la instalación congrega en sus 2.700 m2 toda la actividad y recursos de Cosentino en materia de innovación y desarrollo. La instalación, operativa desde hace unas semanas, cuenta con una superficie total de 2.700 m2 divididos en dos plantas, y está localizado dentro del Parque Industrial de Cosentino en Cantoria, Almería. El Centro dispone de diferentes espacios, destacando once laboratorios que cuentan con la más avanzada tecnología en investigación de materiales. La Cámara de Comercio, en firme compromiso con el empresariado almeriense, ha realizado esta visita para conocer la actividad productiva del tejido empresarial de la provincia. En ese sentido Parra ha destacado la que vuelta la presencialidad de las reuniones de los plenos de la Cámara después del parón obligado por la pandemia y ha añadido "qué mejor forma de hacerlo que visitando empresas almerienses y conociendo la realidad del día a día”, ha señalado Jerónimo Parra. El equipo de la Cámara Almería ha sido recibido por el presidente del grupo Cosentino, Francisco Martínez-Cosentino, y ha estado acompañado durante el recorrido por Santiago Alfonso, VP Strategic Communication & Corporate Reputation de la multinacional de origen almeriense. Francisco Cosentino ha dado la bienvenida al pleno de la Cámara y ha señalado la innovación y las personas como el ADN del éxito de la empresa: “uno de nuestros mayores objetivos es contribuir al progreso de la provincia”, ha asegurado Cosentino, que también ha querido explicar los orígenes de la empresa, su desarrollo y proyección internacional y el camino a seguir en el futuro. Asimismo, Francisco Martínez-Cosentino también ha invitado a todos los empresarios almerienses que quieran presentar sus productos o servicios en cualquiera de los Cosentino City que hay repartidos por el mundo, estas ubicaciones estarán disponibles para aquellas empresas almerienses que deseen utilizarlos en los cinco continentes para sus planes estratégicos. Incluso, también ha ofrecido su asesoramiento de marketing. Por último, Francisco ha recordado de manera especial sus años como presidente de la Cámara de Comercio de Almería entre 1998 y 2002. Tras visitar y conocer de primera mano, con diversas presentaciones específicas, las diferentes secciones y ubicaciones de las instalaciones de Cosentino, la Cámara de Almería ha celebrado una Sesión Plenaria y un Comité Ejecutivo en las propias dependencias de la corporación almeriense para tratar temas de actualidad que atañen al tejido empresarial de la provincia de Almería. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.