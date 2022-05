Capital La Cañada celebra este domingo la Fiesta de la Primavera martes 03 de mayo de 2022 , 19:56h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Más de una decena de actividades llenarán la programación de la jornada durante 10 horas ininterrumpidas La Asociación de Comerciantes, Empresarios y Profesionales de La Cañada (ACEPCA), con la colaboración de la Asociación de Vecinos Antonio de Torres y el apoyo del Ayuntamiento de Almería, ya ultima los preparativos para celebrar la Fiesta de la Primavera este domingo, 8 de mayo. Será una intensa jornada con más de 10 horas de programación en la plaza del mercado con una decena de actividades para todas las edades. El concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, ha puesto en valor la actividad “para dar vida y promocionar el comercio local porque La Cañada demuestra una vez más que tiene iniciativa e inquietudes, es un gran ejemplo para todos de lo que es trabajar y hacer barrio”. El edil ha resaltado que es “una magnífica oportunidad para que todos los vecinos de Almería disfruten de este magnífico barrio y conozcan la calidad de los comercios”. Por su parte, la presidenta de ACEPCA, Montserrat López, ha destacado la colaboración y la predisposición de la Asociación de Vecinos Antonio de Torres “para darle aún más vida al barrio, especialmente tras la pandemia que ha afectado a muchos comercios, lo que nos permite seguir adelante luchando día a día”. La actividad arrancará a las 10 horas con la apertura de un mercadillo con comerciantes de ACEPCA y una gran variedad de artículos y productos de estética, papelería, ropa y alimentación. Además, la asociación contará con un stand en el que se podrán comprar las papeletas para participar en el sorteo de un viaje a Disneyland París para cuatro personas. El número premiado saldrá de las últimas cuatro cifras del sorteo de la ONCE del 27 de mayo. Seguidamente, a las 10.30 horas, habrá una actuación de baile moderno y a las 11 horas otra de folclore. De 12 a 14 horas será el turno para la animación y los juegos infantiles, y a las 14.30 horas se podrá disfrutar de una paella gigantes. Por otra parte, la música en directo será protagonista entre las 15 y las 18 horas y el taller de bachata y salsa se realizará a las 19 horas. Para finalizar, tendrá lugar la celebración de un sorteo y la entrega de premios a las 20 horas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

