Economía La matriculación de vehículos en Almería cae en abril un 5% interanual martes 03 de mayo de 2022 , 19:51h

La matriculación de automóviles en la provincia almeriense ha retrocedido un 5,24% en abril de este año en la comparativa interanual con respecto al mismo mes de 2021, aunque es de las provincias andaluzas que menores caídas ha sufrido.

La venta de automóviles (turismos y todoterreno) vuelve a sufrir otro revés en la provincia de Almería, al igual que ocurre en el conjunto de Andalucía y de España. El retroceso experimentado en Almería sacude sobre todo a las ventas realizadas a particulares, que han caído un 11,83% con respecto al mes de abril de 2021, pasando de 448 unidades vendidas a 395. No ocurre así con las ventas de vehículos a empresas, que en la comparativa interanual salen reforzadas. Mientras que en abril de 2021 se vendían 142 automóviles al canal empresarial, en este mismo mes de 2022 se han vendido 152, un 7,04% más que contrasta con la caída en los utilitarios para particulares. De este modo, se han reducido las ventas totales en 31 vehículos con respecto al mismo período del año anterior, pasando de 592 a 561 unidades despachadas, que arrojan ese -5,24%, según los datos ofrecidos este lunes por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam). Todo ello a pesar de un hecho muy a tener en cuenta, como es la espectacular subida experimentada en las ventas de los denominados vehículos ASC o destinados al Alquiler sin Conductor (RAC por sus siglas en inglés). Este segmento ha pasado de las dos unidades entregadas en abril de 2021 a las 14 cerradas en el mes que acaba de terminar, suponiendo una subida del 600%, una tendencia que habrá que seguir en el futuro en tanto la cuota de mercado que pueda representar y en los nuevos hábitos de los consumidores. Comparativa con el resto de Andalucía Se han producido también descensos en el acumulado interanual de abril: el año pasado a estas alturas se habían adquirido 2.108 vehículos en el mercado, mientras que en este 2022, los fabricantes solo han visto salir de sus balances 2.005 vehículos con destino a ser vendidos en la provincia de Almería, lo cual resulta en un descenso del 4,89% -tanto el canal empresas como particulares han registrado descensos del 12,59 y 4,15% respectivamente-. Si comparamos Almería con el resto de provincias andaluzas, solo hay dos que hayan caído menos o incluso hayan visto incrementadas las ventas en el mismo período analizado: Granada con un -3,47% y Málaga, que ha roto la tendencia negativa de Andalucía con una subida del 7,28%, siendo la única que crece. Por otra parte, la matriculación de automóviles en el mercado andaluz ha retrocedido un 6,54% en abril de este año en la comparativa interanual con respecto al mismo mes de 2021, tras registrarse 6.755 vehículos matriculados en abril de este año frente a los 7.228 de hace un año. El retroceso experimentado en Andalucía es casi la mitad del que ha sufrido el mercado nacional, por cuanto el descenso en España ha sido de un 12,07% al descender a 69.111 vehículos frente a los 78.594 registrados en abril de 2022. En el acumulado hasta abril la matriculación de vehículos en Andalucía ha sido de 23.687, un 5,75% menos que los 25.133 matriculados en igual periodo de 2021. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

