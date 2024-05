Opinión Ampliar (Foto: malasombra) La Carmen de Almería se nos va a Europa Juan Torrijos Arribas Más artículos de este autor Por lunes 06 de mayo de 2024 , 04:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia ¿Se va, o la mandan? Ya sabemos cómo se las gasta la política a la hora de jubilar, quitar de en medio o desterrar a quien estorba. Me cuesta creer que te vas contenta a Europa, por mucho que nos lo digas y sonrías mientras lo haces. Vas a ganar mucho más dinero, es cierto. Por la parte económica te supongo satisfecha. Es una manera por parte de ellos para que no puedas decir que no. Más dinero para casa, para la familia, para el futuro. Y una jubilación de oro tras el paso por Europa. Supongo que, si pones en la balanza cuestión tal, no es mala forma de jubilarte de tu carrera política en el parlamento europeo dentro de unos años. Dicen que son más de diez mil euros al mes de sueldo, otra cantidad para secretario, viajes gratis y otras prebendas, algunos dicen que indignas, por la mejillonera Bruselas. Dicen que es la mejor manera de quitarse de en medio al político con prestigio y que puede en un momento molestar: Por elevación. Tienes cinco años por delante, que te vaya muy bien, y que saquen algo los agricultores de estas tierras con tu trabajo. ¿Has pedido tú ir a Europa, Carmen? ¿Quién te lo ha ofrecido? ¿Cómo ha sido? ¿Querías dejar solos a los agricultores de tu pueblo, Adra? ¿A los de la provincia que ha sido todo en tu carrera, a los de Andalucía que han visto en ti una luchadora? Sé que no voy a recibir contestación por tu parte, y que, si lo haces, no será tan sincera como tus palabras durante la fiesta de Andalucía el pasado mes de febrero en defensa del campo almeriense, de los agricultores con los que has compartido penas, y a las que dedicaré unas letras cualquier día de estos. Entrarás en lo políticamente correcto, no tienes otra salida en la situación en la que te han colocado, algo que le encanta a tu jefe, Moreno Bonilla, en Sevilla y al almeriense, Ramón, nieto de Monterreal, que se queda con la defensa de tu gente y sus cuitas provisionalmente. Siempre me pareció que ponías pasión en lo que defendías, y que eso es lo que necesitaba el agricultor, el pescador, la necesaria agua de nuestros campos. Entiendo que esa fuerza y pasión tuya haya levantado voces dentro de tu partido y del gobierno andaluz. Ellos son más, como decirlo, moderados. Vaya, acabo de entrar en la parte de lo políticamente correcto, de la que tanto me quejo. ¿Sólo moderados? Y no me estoy jugando diez mil euros al mes y las prebendas como ella, que son los que le han ofrecido a Carmen en el parlamento europeo. El segundo puesto que lleva doña Carmen Crespo en la lista del Pp a las europeas es todo un éxito para su carrera, y me alegro. Pero lo que han conseguido es dejar libre la consejería en la que ha venido trabajando y muy bien, todo hay que decirlo, en los años que lleva Juanma Moreno al frente de Andalucía. Señor presidente, a algunos almerienses les gustaría una respuesta si quiere y puede: ¿Le ha molestado en algo Carmen Crespo para que se la quite a los agricultores, a los pescadores mandándola a Europa? ¿Alguien ha pedido la salida de la consejera Crespo del gobierno andaluz? ¿Está convencido de que ganará la agricultura de Andalucía con Carmen Crespo en Bruselas? Juan Torrijos Arribas Periodista 132 artículos Todos los firmantes