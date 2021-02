La Carrera Popular de la UAL hace permanente su circuito

lunes 22 de febrero de 2021

Con salida y llegada en el campo de fútbol y un recorrido circular en dos vueltas, UAL Deportes instala un panel informativo con el trayecto completo e indicadores en cada uno de los 10 kilómetros de una prueba que no se podrá realizar tampoco este 2021 por la pandemia, invitando al running como una actividad habitual en un escenario idóneo





Si en 2020 no pudo ser y se pensó en recuperarla para el siguiente año, tampoco este mes de mayo va a ser posible organizarla. El coronavirus continúa incidiendo duramente en la vida del país en general y en la actividad universitaria en particular, provocando limitaciones que desde UAL Deportes intentan minimizar todo lo posible. Así, con la gran pesadumbre que conlleva tener que suspender por segundo año consecutivo una prueba tan señera como la Carrera Popular UAL, que se quedó en 2019 en su séptima edición, se ha actuado con la determinación necesaria para hacerla ‘permanente’. Sí, se pasa de un solo día a ‘todos los días’, puesto que la mejor manera de plantar cara a la COVID-19 es seguir promocionando la actividad deportiva como fuente de salud. De este modo, se ha procedido a la señalización completa del recorrido habitual de la Carrera Popular, por todo el campus, indicando el paso por cada kilómetro de los 10 de los que consta, todo a partir de un panel principal con el recorrido al completo en un plano. Además, en cada señal se ha añadido una recomendación/motivación, pasando a formar parte de un paisaje universitario cargado de naturaleza y de bellos rincones.



“Es un placer correr por la Universidad de Almería, desde luego, y hacer permanente el circuito de la Carrera Popular supone un paso más para esa toma de conciencia del maravilloso campus saludable del que disfrutamos”, en palabras de Pedro Núñez. Para el director de UAL Deportes esta nueva medida forma parte de un todo: “Seguimos trabajando en la transición desde el concepto ‘deporte universitario’ hasta ‘deporte en la universidad’, y estamos plenamente convencidos de que el contexto universitario desde el punto de vista más cotidiano, en el desarrollo de las distintas obligaciones de la comunidad universitaria, puede convertirse de forma paralela en la mejor de las oportunidades para hacerle un hueco a la práctica deportiva continuada y saludable”. Se puede decir más alto, pero no más claro: “Entender el campus universitario como una instalación deportiva es un paso definitivo en este objetivo, sacar el deporte de los espacios convencionales no solo ofrece nuevas oportunidades a los ya practicantes, sino que, algo importantísimo, visibiliza la práctica deportiva en la vida universitaria”. Núñez ha explicado de este modo el fondo que subyace en esta última acción: “UAL Deportes la ha culminado para la universalización de la práctica deportiva”.



Con la señalización de forma permanente del trazado de la Carrera Popular, “a partir de este momento cualquier persona tiene la motivación más fácil para realizar este recorrido de 5 kilómetros que discurre íntegramente dentro del campus, o de 10, si se dan las dos vueltas, todos ellos indicados con paneles perfectamente integrados en el entorno”. Sin duda, “un paseo por el campus de Almería a través de este recorrido hará descubrir a quien lo realice la magnitud y la belleza de las instalaciones universitarias”, y “por qué no, un entrenamiento saludable realizado al ritmo que cada uno desee”, todo como “experiencia que todas las personas que ‘vivimos’ en el campus deberíamos realizar de forma habitual”, ha añadido textualmente. Hay que recordar que “la Carrera Popular UAL se ha convertido en un evento con identidad propia dentro de la variedad de propuestas de este tipo que se hacen en la provincia, y con esta acción se pone en valor a un recorrido diferente y singular, pero además se hace que vaya mucho más allá de la realización de un evento deportivo puntual, incentivando la necesidad de preparar la bolsa deportiva para ir a la UAL”.



Además, el director de UAL Deportes la ha situado en el contexto de la transversalidad: “Esta iniciativa vuelve a dar el sentido a nuestro Vicerrectorado de Deportes, Sostenibilidad y Universidad Saludable, continuando de forma decidida con nuestra labor de promoción deportiva en el plano de la salud”. En ese sentido, ha matizado que no solo se ha limitado a señalización del recorrido, sino que la acción ha ido a más: “Hemos querido que esta señalización incida directamente en la promoción de la actividad física, con el uso, en cada uno de los puntos kilométricos, de mensajes, recomendaciones y frases motivadoras que ayuden a cualquier usuario a acercarse de forma natural, y casi diría yo improvisada, a la práctica deportiva”.



La situación epidemiológica impedirá, seguramente, la realización de la Carrera Popular, “pero no impide seguir reinventando la oferta deportiva en la UAL”. De este modo, se invita a poder hacer la prueba en el momento que cada uno vea más adecuado, incluso cumpliendo el recorrido con más pausa, deteniéndose a leer los mensajes que se han implementado junto a la información del punto kilométrico de paso.



Como muestra, en el panel principal de la salida se puede ver que en el mapa del circuito se insertan los ‘puntos de interés’ por los que se transita, que son los referidos a ‘patrimonio en ciencias naturales’ y ‘patrimonio histórico-artístico’ dentro del campus, sin olvidar los ‘puntos sensibles’, por compartir calzada con vehículos a motor, que, en todo caso, pueden circular a una velocidad máxima de 20 km/h. También en ese primer cartel hay una segunda parte con ocho recomendaciones saludables, como correr con la equipación adecuada y con las tres ‘C’ (velocidad cómoda, controlada y conversacional), ello tras visibilizar la sesión antes y calentar, para después descansar adecuadamente, registrar los avances y que se complemente todo con una alimentación sana y equilibrada. Se añaden también en esa porción los datos técnicos. En la tercera parte de las tablas se da información tanto de ritmo como de calorías, mientras que en la cuarta sección en las que se divide el panel se explican los factores determinantes de rendimiento en una carrera de 10 kilómetros, con el tip añadido de lo que se deja de contaminar el medio ambiente si se camina o se corre en lugar de coger el coche. El primer mensaje que ya en ruta se encuentra el corredor, en el kilómetro 1, a la altura del Aulario I, es una cita de Platón: “El comienzo es el momento más importante del trabajo”. UAL Deportes anima a ‘comenzar’ la actividad física saludable y después realiza un acompañamiento permanente.