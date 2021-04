La Carrera Popular UAL se reinventa siendo COVID-free

miércoles 07 de abril de 2021 , 15:15h

Se disputará entre los días 5 y 15 de mayo, abierta a todos los runners, y consistirá en hacer en solitario el recorrido del campus cuantas veces se desee y registrando los tiempos con ‘Cruzando la Meta Live’, que generará la clasificación







Contra ti y contra los demás, ambas cosas, el cronómetro de la IX Carrera Popular UAL será accionado por cada uno de los participantes de manera individual, porque así habrá de correrse. Eso sí, el margen es muy amplio, extendiéndose entre los días 5 y 15 de mayo, ambos incluidos, excepto el domingo 9 por cierre de recorrido. “No se vivirá la fiesta deportiva que ha definido siempre a esta cita, reuniéndose cientos de personas para compartirla, pero UAL Deportes la ha reinventado del mejor modo posible para devolverla a la vida”. Lo ha explicado Pedro Núñez, satisfecho del novedoso producto, pionero en Almería, que se va a ofrecer a los amantes del running: “Nos han trasladado las ganas que había tras la imposibilidad de disputar la edición de 2020, entendibles perfectamente porque en realidad son dos años en el tiempo, y nos pusimos manos a la obra”.



El primer paso fue la transformación en ‘permanente’ del habitual circuito por el campus, y ahora “se dispone de la herramienta ‘Cruzando la Meta Live’, app que consiste en que cada participante tome su tiempo y lo haga ‘oficial’, lo que permite generar clasificaciones finales”, ha puntualizado el director de UAL Deportes.



Por tanto, la Carrera Popular de la Universidad de Almería unirá las sensaciones reales de correr por el mismo sitio de siempre, y la competición pura y dura, ‘reuniendo’ a todos los participantes en un mismo lugar virtual, sin contacto, como requiere la crisis sanitaria que todavía perdura y que anuló la pasada edición. En él, podrán ir viendo la posición que ocupan a lo largo de los días e intentar mejorarla, puesto que estará permitido hacer el recorrido cuantas veces se desee y subir el tiempo a la aplicación. Esto “supone una lucha contra sí mismo y contra los demás”, ha matizado como otro de los atractivos que tiene esta cita el responsable de su organización, Pablo Martínez, que ha recordado que se mantienen las dos distancias de 5 y 10 kilómetros, una o dos vueltas al circuito, con “premios en las dos, para universitarios y generales, si bien por edades solo para primer puesto de 10 kilómetros”.



Así, lo importante a la par que novedoso es que “cada cual correrá en el momento que quiera y la app recorrerá los tiempos”, una propuesta que “lo que trata es recuperar este evento y la actividad deportiva de manera adaptada, si bien hay que reconocer que ‘de transición’, porque deseamos que el año 2022 se pueda vivir la fiesta y transformar el campus en instalación”.



Lo primero en este momento, claro está, es “una práctica deportiva con seguridad”, lo que con este sistema se consigue, y así se impide “que se salte otro año más el gran evento deportivo de UAL Deportes”. Sin la obligación de correr un día determinado y a una hora concreta, este formato ‘contrarreloj individual’ invita a pensar que arrojará mejores tiempos que los habituales sobre un trazado muy técnico. Así, vuelven los corredores populares a ocupar el campus de La Cañada, “competición de manera virtual, pero actividad física de manera muy real”. Muy apreciada por el colectivo de corredores de la provincia, y habiéndose ganado su hueco, con mérito, en el calendario de carreras, seguirá abierta “a cualquier persona interesada, sea universitaria o no”. Tan solo hay que realizar la inscripción a través de la web.



La organización mandará el dorsal por correo electrónico y cada participante se deberá descargar la app de referencia, ‘Cruzando la Meta Live’, y acceder con su número de dorsal y su fecha de nacimiento. Desde ese momento ya tendrá a su disposición el recorrido en la misma aplicación, que “incluso podrá dirigirle por las calles del campus para realizar el circuito correctamente”.



Martínez ha insistido en que “podrán realizar los entrenamientos que quieran, y una vez abierto registrar los tiempos de su recorrido, actualizándose automáticamente las clasificaciones”. La referencia será una buena ‘alidada, puesto que “los corredores podrán competir contra su propio tiempo y también contra el tiempo de los que ya han realizado el recorrido”.



Al cierre del periodo de participación, el día 15 de mayo, las clasificaciones serán oficiales y los mejores recibirán sus premios. Como recompensa, y siendo otra novedad de esta edición, está el ‘pack del corredor’, el cual se entregará en mano en las instalaciones de UAL Deportes o bien, si así se elige, se enviará a los respectivos domicilios: “Estará compuesto por una magnífica camiseta conmemorativa y una braga para el cuello a todo color”.



Por último, y como viene siendo habitual, “la actividad se rodea de actividades paralelas que le dan más realce, como ha pasado en los años anteriores con el ‘After Running’ o la ‘Expo Race’, y que en esta ocasión se propone publicar en las redes sociales, en concreto en Facebook e Instagram, algún selfi tomado en cualquier hito kilométrico del circuito”. Así, todos los participantes que finalicen su carrera y suban su autofoto a sus perfiles utilizando el hashtag #CarreraPopularUAL entrarán en el sorteo de lote de material deportivo de UAL Deportes. Tampoco, como es lógico, habrá presencialidad en la entrega de premios, lo cual elimina los trofeos, pero no buenas recompensas, como la Tarjeta Deportiva Plus para el próximo curso: “Queremos que la Carrera Popular UAL sirva para incentivar la práctica deportiva habitual en las propias instalaciones de la Universidad de Almería, así que es una gran ventaja para los ganadores de todas las categorías recibir este premio, que no es excluyente para los que no pertenezcan a la comunidad universitaria”.