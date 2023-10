Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar La Casa Consistorial de Almería reabrirá sus puertas este otoño tras 23 años de obras Lola Benavides x lolabenavidesnoticiasdealmeriacom/13/13/31 Por jueves 05 de octubre de 2023 , 13:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha anunciado que la Casa Consistorial de Almería, el edificio histórico que alberga el Ayuntamiento de la ciudad, reabrirá sus puertas este otoño tras 23 años de obras de rehabilitación y reforma interior. Díaz ha respondido así al parlamentario del PP de Almería Manuel Guzmán, quien le ha preguntado por el estado de las obras de este emblemático edificio, situado en la antigua Plaza Vieja, hoy Plaza de la Constitución. La consejera ha destacado que la colaboración con el Ayuntamiento almeriense ha sido clave para avanzar en este proyecto, que no solo va a permitir la vuelta de los servicios municipales al edificio, sino que también va a mejorar su accesibilidad, funcionalidad y eficiencia energética. Según Díaz, la Consejería de Fomento ha aportado 2,2 millones de euros para una intervención que se enmarca en el programa de rehabilitación de edificios de interés arquitectónico. Ha añadido que las obras están ejecutadas en un 97 por ciento y que los almerienses podrán ver los resultados de esta rehabilitación en las nuevas dependencias municipales. La consejera ha valorado que la Casa Consistorial supondrá un revulsivo para el centro de la capital, contribuyendo a reavivar su potencial turístico, cultural y económico. Ha recordado que tuvo la oportunidad de visitar la obra hace unas semanas y que quedó impresionada por la calidad y el respeto al patrimonio histórico. Asimismo, ha señalado que los almerienses también podrán apreciar la envergadura del trasdós del edificio, que ofrecerá una imagen conjunta e integrada con la muralla árabe. Ha afirmado que se trata de un anhelo de los almerienses después de más de dos décadas de espera y que se dice pronto, pero después de 23 años van a poder inaugurar su casa, la casa de todos los vecinos de Almería. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

