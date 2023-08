Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) La ciudad de Almeria en 60 experiencias Aixa Almagro x aalmagronoticiasdealmeriacom/9/1/9/27 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por domingo 06 de agosto de 2023 , 08:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia

Almería es una ciudad que me encanta en cualquier época del año. Su clima, su gastronomía, su patrimonio y su gente hacen que siempre me sienta como en casa. Pero si hay una estación que le da un toque especial a Almería, esa es el verano. Porque Almería no es solo sol y playa, es un destino lleno de experiencias turísticas para todos los gustos y edades. Almería es una ciudad que me encanta en cualquier época del año. Su clima, su gastronomía, su patrimonio y su gente hacen que siempre me sienta como en casa. Pero si hay una estación que le da un toque especial a Almería, esa es el verano. Porque Almería no es solo sol y playa, es un destino lleno de experiencias turísticas para todos los gustos y edades. ¿Qué te apetece hacer hoy? ¿Un paseo guiado por el casco histórico? ¿Un baño en una playa virgen? ¿Una ruta por el Parque Natural de Cabo de Gata? ¿Una visita a un museo? ¿Un masaje relajante? ¿Un scape room? Todo esto y mucho más lo puedes encontrar en Almería gracias al nuevo folleto de experiencias turísticas que el Área de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad ha lanzado para este segundo semestre del año. En total, son casi 60 las experiencias para conocer la oferta turística y complementaria y a disfrutar de ella. El nuevo folleto ya puede adquirirse en la Oficina Municipal de Turismo, los espacios museísticos de la ciudad y el propio Área de Turismo del Ayuntamiento. Este contiene: 15 visitas guiadas

19 experiencias de turismo de sol y playa6

9 experiencias de turismo de naturaleza

7 experiencias de turismo cultural

2 experiencias de turismo de bienestar

5 scape rooms repartidos por toda la ciudad Además, este material promocional también incluye los diez espacios museísticos con los que cuenta la Red Municipal de Museos con información de cada uno de ellos y sus horarios de invierno y verano, respectivamente7. Para complementar esta oferta cultural, también se han incluido los tres museos de la ciudad gestionados por la Junta de Andalucía (CAF, Museo Arqueológico y Enclave Arqueológico Puerta Purchena)8. En definitiva, Almería es un destino que ofrece mucho más que sol y playa. Es una ciudad que te invita a vivir experiencias únicas e inolvidables. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Aixa Almagro Noticias de Almería Grado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid Grado en Economía por la Universidad de Tampa - Facultad de Negocios Sykes 97 artículos aalmagronoticiasdealmeriacom/9/1/9/27 https://www.noticiasdealmeria.com Todos los firmantes