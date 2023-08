Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El Supremo confirma la condena para el patrón de una patera que llegó a Carboneras con 15 personas

jueves 03 de agosto de 2023 , 16:07h

El Tribunal Supremo ratifica pena de prisión para el patrón de una patera que arribó a la playa de El Corral de Carboneras. Riesgos y condiciones inadecuadas en travesía con inmigrantes sirios.

El Tribunal Supremo ha ratificado la pena de cuatro años de prisión impuesta al patrón de una patera que arribó a la playa de El Corral de Carboneras (Almería) en septiembre de 2021 con 15 ocupantes, casi todos sirios, que habían salido la madrugada anterior en una embarcación pequeña con un motor fueraborda y al menos cinco bidones de gasolina de 25 litros cada uno.

La Sala de lo Penal ha desestimado el recurso de casación presentado por la defensa del condenado, que fue identificado por los guardias civiles como el responsable de pilotar la patera incluso cuando se acercaba a la costa en una maniobra “no exenta de riesgo”.

El acusado alegó que “en ningún caso” su conducta supuso poner en peligro la vida de los inmigrantes, ya que el mar estaba tranquilo y todos llegaron bien físicamente, pero el tribunal considera los riesgos que conllevó la “larga travesía” realizada en “horas nocturnas” con una embarcación “inadecuada” y “sobrecargada” no solo por el peso de sus ocupantes, algunos de los cuales “no sabían nadar”, sino también por el de las garrafas de gasolina.

Asimismo, subraya que la patera no tenía ni luces ni medidas de seguridad para un trayecto con “intenso tráfico marítimo”, y que la única precaución que tomó el patrón fue consultar las previsiones meteorológicas para asegurarse de que el mar no estuviera malo durante el viaje, una predicción que, según el perito, "no se cumple siempre en el Mediterráneo".

“Tales circunstancias denotaban una situación de grave riesgo para los ocupantes de la patera”, afirma la Sala, que se hace eco del fallo condenatorio del TSJA para incidir en que la patera de apenas cinco metros de eslora no reunía las condiciones de seguridad “mínimas” para garantizar la seguridad de la vida humana en el mar durante un recorrido de 83 millas náuticas.

Del mismo modo, destaca que el uso de bidones de gasolina para repostar sobre la marcha suponía para mayor abundamiento “un gran peligro de incendio o deflagración a bordo” de una lancha en la que se carecía de equipo de navegación, salvamento, contra incendios, achique o radiocomunicaciones, comida o víveres o con chalecos salvavidas, entre otros elementos.

La patera llegó al litoral almeriense el 17 de septiembre de 2021 sobre las 14,45 horas mientras era vigilada por los agentes, quienes identificaron al patrón de la patera5. Por otro lado, la sentencia de apelación del Alto Tribunal andaluz absolvía a un segundo condenado inicialmente a cinco años de prisión al no considerar suficientemente probado que en algún momento de la travesía se encargara de la navegación.