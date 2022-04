Deportes La Ciudad Deportiva Javier Imbroda acoge la Fase Final de la Liga LED lunes 11 de abril de 2022 , 15:34h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Hoy se celebra la ceremonia de inauguración de una competición, que se disputará hasta el próximo miércoles en la instalación deportiva malagueña La Ciudad Deportiva Javier Imbroda de Málaga, instalación gestionada por la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía, acoge a partir de esta tarde la Fase Final de la Liga Edúcate en el Deporte (LED), organizada por la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía junto a las federaciones deportivas andaluzas de Balonmano, Baloncesto, Fútbol y Voleibol. Una vez finalizadas las eliminatorias de cuartos de final, celebradas el pasado 26 de marzo, los equipos clasificados participan a partir de hoy en la recta final de una competición que ha tenido un gran éxito en los centros escolares, y en la que se van a dar cita 32 equipos procedentes de distintos centros escolares andaluces, lo que representan cerca de 350 participantes, entre deportistas y técnicos. La competición se desarrollará en los dos pabellones de la Ciudad Deportiva Javier Imbroda desde mañana martes 12 de abril, donde se disputarán las semifinales del evento, en jornada de mañana y tarde. Ya el miércoles se celebrarán las finales en cada modalidad deportiva, a partir de las 9.30, con la entrega de trofeos y clausura del campeonato a las 14.30, en el pabellón principal de la instalación deportiva malagueña. Esta tarde, a las 19.00, tendrá lugar la ceremonia de inauguración del evento. Además de la parte puramente competitiva los chicos y chicas que van a participar podrán disfrutar también durante el martes de varias actividades lúdicas y charlas formativas. A las 18.45, habrá una masterclass de fútbol freestyle, con José Ferreras (top 5 a nivel nacional) y Javi Sanz (cuatro veces campeón de España). La actividad formativa corresponderá a varios deportistas del programa Mentor 10 que, durante toda la jornada hablarán sobre los valores del deporte y el fomento de hábitos saludables. Los mentores que participarán son Berni Rodríguez, Regino Hernández y Alfonso Cabello en la jornada de mañana (de 11.00 a 13.00) y Emilio Martín, José Manuel Quintero y Juan Bautista Castilla ‘Chamba’, en la jornada de tarde (de 16.30 a 18.30). La Fase Final de la Liga LED podrá seguirse en directo a través de la plataforma OTT Andalucía es Deporte, ya sea vía web en https://tv.andaluciaesdeporte.org/, o en dispositivos móviles descargando la app disponible en Google Play o la App Store de Apple. Objetivos del programa La competición es una iniciativa de la Consejería de Educación y Deporte con el objeto de evitar el abandono prematuro de la práctica deportiva entre los escolares, animándoles a que practiquen cualquier modalidad deportiva de forma habitual, incorporándolo a su rutina hasta que llegan a la edad adulta. La Liga LED está dirigida al alumnado de 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria de todos los centros docentes de Andalucía (públicos, privados y privados concertados) y los deportistas pueden estar federados. Edúcate en el Deporte incluye las modalidades femenina y masculina de fútbol sala, baloncesto 3x3, balonmano y voleibol. En el caso de fútbol sala, balonmano y voleibol, los equipos están compuestos por un máximo de 12 deportistas y 2 técnicos. Y en baloncesto 3 x 3 se permite la participación de 5 deportistas y 2 técnicos por equipo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

