Capital La cocina del Mercado Central se abre a las intolerancias con la chef Yester Hakobyan miércoles 13 de octubre de 2021 , 15:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La repostería centra la novena Jornada Gastronómica y conquista el paladar de los participantes



Las Jornadas Gastronómicas del Mercado Central ya se han convertido en un punto de encuentro para conocer y explorar los secretos de la gastronomía almeriense. Un patrimonio amplio y diverso que en esta ocasión se ha abierto a la comida para tratar intolerancias con la exhibición de Yester Hakobyan, la chef que ha protagonizado una demostración dedicada especialmente a celíacos e intolerantes a la lactosa.



La actividad, organizada por el Área de Promoción del Ayuntamiento de Almería con el apoyo de la Diputación Provincial, forma parte del programa que se inició el pasado mes de junio y se desarrollará hasta final de año para poner en valor la cocina almeriense.



La tarta de zanahoria sin gluten ni lactosa ha abierto la jornada, una receta muy extendida que puede adaptarse con harina de almendras y con levadura sin gluten. Zanahoria, nueces, canela, jengibre, huevos, una pizca de sal y nuez moscada han sido los ingredientes principales, si bien la chef ha incluido algunos detalles propios.



A continuación, Yester Hakobyan ha preparado una panna cotta con frutos rojos, una elaboración que aparentemente es sencilla, pero exige mucha atención a la hora de medir las cantidades de los ingredientes y el tiempo de cocinado. Láminas de gelatina, frutas del bosque, nata vegetal o sin lactosa, azúcar, leche sin lactosa y una vaina de vainilla bastan para cocinar una receta deliciosa y adaptada a las intolerancias.



Así se ha puesto el punto y seguido a una jornada marcada por la repostería para todos los públicos. Las Jornadas Gastronómicas continuarán el próximo 29 de octubre con el chef Bruno Fernández-Paniagua. Además, las inscripciones son gratuitas y se pueden realizar de forma online en la web https://www.innovahosteleriayturismo.com/jornadas/

