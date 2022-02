Capital La cocina mediterránea llena de sabor y tradición el Mercado Central miércoles 23 de febrero de 2022 , 19:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El chef Manuel Ibáñez Fenoy protagonizó el décimo sexto ‘showcooking’ con tres recetas variadas El Mercado Central acogió una jornada más, y ya van dieciséis, de los Showcooking que el Ayuntamiento de Almería y la Consejería de Turismo de la Junta, dentro del Plan Turístico de Grandes Ciudades de Almería, vienen celebrando desde el pasado 2021 en colaboración con la Escuela de Formación Innova Hostelería y Turismo. En esta ocasión ha sido el chef Manuel Ibáñez Fenoy quien ha protagonizado esta demostración culinaria ante la atenta mirada de almerienses y visitantes que pasaron por el Mercado Central para disfrutar del showcooking. El cocinero del Restaurante-Arrocería ‘La Chalupa’ de Roquetas de Mar elaboró tres recetas variadas, todas ellas pertenecientes a la cocina mediterránea tan arraigada en nuestra tierra. En primer lugar, el cocinero ha realizado una receta basada en huevos poché trufados con setas shimelli. Las setas y los hongos son muy fáciles de preparar ya que solo hay que limpiarlos con un paño seco, cortarlos y saltearlos con un chorreón de aceite de oliva. Acto seguido elaboró la segunda receta basada en unas almejas de carril al ajillo con un toque final de mojo rojo. Los asistentes, que colgaron el ‘lleno absoluto’, disfrutaron con este plato que no puede faltar en cualquier dieta mediterránea. Por último, Manuel Ibáñez elaboró una brocheta de pulpo crujiente con mayonesa de pimentón con el que también sorprendió a todas las personas que en los días previos se inscribieron a esta cita culinaria. Hay que recordar que los showcooking (cocina en directo) se celebrarán cada 15 días, donde podrán asistir todas aquellas personas que lo deseen y se hayan inscrito previamente en a través del formulario que encontrarán a pie de página. La asistencia al evento es gratuita. Para información y reservas, pueden hacerlo en el 950265512 o a través de la web www.innovahosteleriayturismo.com. La próxima cita será el 9 de marzo en el mismo horario, de 10:30 a 12:30 horas, en el Mercado Central de la capital. En este caso será Lucas Niella, chef de ‘Pastelería-Cátering De Lucas’, quien realizará dos recetas. En primer lugar, unos Raviolis rellenos de calabaza y ricota y en segundo lugar un mascarpone de chocolate. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

