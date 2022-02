Almería Ampliar Estos son los proyectos y los municipios de Almería beneficiarios de Next Generation miércoles 23 de febrero de 2022 , 19:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Mitma adjudica 11,9 millones de euros del fondo de recuperación para descarbonizar y digitalizar la movilidad urbana en municipios almerienses El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha otorgado provisionalmente 11.977.422€ de los fondos europeos de recuperación a tres municipios de Almería (Almería capital, El Ejido y Níjar) para descarbonizar y digitalizar la movilidad urbana. A nivel regional, Andalucía recibirá 152,2 millones de euros, lo que convierten a la comunidad en la tercera más beneficiada, tras Cataluña y Madrid. Las ayudas beneficiarán directamente a los más de 300.000 habitantes que residen en los tres municipios adjudicatarios (datos del INE a uno de enero de 2020). En promedio, y según datos nacionales, un municipio de 100.000 habitantes ha accedido a 4.000.000 de euros de financiación. La resolución provisional de la convocatoria de 2021 de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación sostenible del transporte urbano, incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), se ha publicado en la sede electrónica del Mitma y los ayuntamientos disponen ahora de cinco días hábiles para presentar alegaciones o renunciar a los fondos. El programa está dirigido a municipios de más de 50.000 habitantes, capitales de provincia y municipios de más de 20.000 habitantes que cumplan una serie de requisitos, como disponer de un sistema de transporte público urbano. Gran éxito de participación La convocatoria se articuló en régimen de concurrencia competitiva y cerró con un gran éxito de participación. En total, 193 municipios de toda España presentaron 262 solicitudes por valor de 1.497 millones de euros, casi un 50% más de lo presupuestado. Finalmente han sido seleccionadas 179 propuestas de 170 municipios. Así, el 87% de los solicitantes ha obtenido financiación. En el caso de Almería, la capital recibirá una ayuda de 7.634.367€ para el desarrollo de los siguientes proyectos: - Acceso al monumento de San Cristóbal y acondicionamiento del espacio libre. - Herramienta de planificación de viajes (Matrices Origen-Destino) - Información en tiempo real de plazas de aparcamiento en zona regulad en Almería. - Remodelación de la Plaza de la Administración Vieja y el entorno de la calle Marcos. - Actuaciones de sistemas de información de la movilidad en Almería: calidad del aire en tiempo real. - Gestión inteligente y sostenible del tráfico de la ciudad de Almería. - Actuaciones para la mejora de la distribución urbana de mercancías en Almería. - Construcción de aparcamiento disuasorio complementario al acceso peatonal al entorno de San Cristóbal. - Información en tiempo real de plazas de aparcamiento subterráneo en Almería. El Ejido contará con una subvención de 2.918.085€ para el desarrollo de actuaciones para calmar el tráfico rodado en el centro de El Ejido y en el núcleo de Balerma, la construcción de un nuevo carril para bicicletas y vehículos de movilidad personal (patinetes) anexo a la carretera de Balerma-Guardias Viejas, así como la construcción de otro carril bici entre el polígono industrial La Redonda y el municipio de Las Norias. Por su parte, Níjar recibirá una ayuda de 1.424.970€ para la construcción de un carril ciclo-peatonal entre los municipios de Campohermoso y San Isidro. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.