Capital La cocina mexicana protagoniza el primer ‘show cooking’ del año 2022 miércoles 12 de enero de 2022 , 18:36h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Mercado Central acoge la demostración culinaria del chef Omar Tapia Madera La cocina mexicana ha protagonizado este miércoles el primer ‘show cooking’ del nuevo año 2022. Esta décimo tercera cita culinaria se ha celebrado, como el resto, en el Mercado Central de la ciudad. La actividad está organizada por el Área de Promoción del Ayuntamiento de Almería. Desde las diez y media de la mañana hasta el mediodía, el chef Omar Tapia Madera ha realizado distintas recetas del país azteca. En primer lugar, ha elaborado un Mole de Guajolote con carne de pavo, que es una sencilla receta que acompaña las mesas de las familias mexicanas desde hace muchas generaciones, ya que incorpora una serie de nutrientes y sabores que alimentan y realzan los vivos sabores, propios de la gastronomía mexicana tradicional. El protagonista de esta demostración culinaria ha desgranado y explicado cada uno de los pasos que ha realizado en la elaboración de este suculento plato, muy típico en la cocina de todos los mexicanos. La segunda de las recetas ha consistido en un tamal verde de pollo. El chef de ‘Arama, Taquería Mexicana’, ha mostrado a todos los participantes en esta cita los distintos productos con los que prepara sus deliciosos manjares, comunes la mayoría de ellos del país americano. Además, lo ha “envueltito” en una hoja verde para potenciar el sabor. De esta forma, todas las personas inscritas en los días previos en la web Innovahosteleríayturismo.com han conocido a fondo la cocina mexicana de la mano de este cocinero. Hay que recordar que el próximo ‘show cooking’, el decimocuarto, será el 26 de enero a cargo de Lucas Niella, chef de Pastelería-Catering ‘De Lucas’. Elaborará Raviolis rellenos de calabaza y ricota y un Mascarpone con chocolate. La cita será también en el Mercado Central de Almería a partir de las 10.30 horas. Hay que recordar que la finalidad de estos veinte ‘show cookings’ que se realizarán es conseguir que los usuarios de este programa conozcan las recetas culinarias de nuestra ciudad, así como la implementación de las mismas en sus cocinas, utilizando para ello principalmente productos frescos de la tierra. Los promotores de la iniciativa son el Ayuntamiento de Almería y la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, dentro del Plan Turístico de Grandes Ciudades de Almería. Las personas que quieran participar en la siguiente cita pueden inscribirse en el teléfono 950265512 o en la web www.innovahosteleriayturismo.com. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

