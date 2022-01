Capital La ocupación hotelera de la ciudad creció un 70% en el último trimestre de 2021 miércoles 12 de enero de 2022 , 18:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Carlos Sánchez hace balance de un año “importantísimo para la recuperación del sector” La ocupación hotelera en la ciudad de Almería continúa con la tendencia al alza y ha crecido un 70 por ciento en el último trimestre del año respecto al mismo período de 2020. El incremento que se ha producido se sitúa cerca de los 30 puntos de diferencia, lo que pone de manifiesto la evolución que ha experimentado el sector con una ocupación media del 68 por ciento. Así lo ha dado a conocer el concejal de Promoción del Ayuntamiento de Almería, Carlos Sánchez, que ha hecho balance del año turístico en la capital. Un ejercicio que fundamentalmente ha estado marcado por la pandemia, aunque las cifras conseguidas “invitan a ser muy optimistas porque los datos son muy positivos para Almería”. Carlos Sánchez ha destacado que, desde el punto de vista turístico, “ha sido un año magnífico para la ciudad de Almería porque hemos crecido 28,3 puntos respecto al último trimestre de 2020”. Asimismo, ha puesto en valor los buenos datos de ocupación hotelera porque “muestran una recuperación importantísima que también se ha notado en la atención de la Oficina Municipal de Turismo”. Además, ha hecho hincapié en que “afrontamos un 2022 bastante positivo, las perspectivas del sector son muy buenas y así nos lo han trasladado turoperadores y empresas”. Octubre ha registrado la ocupación más elevada con una media del 73 por ciento, frente al 48 por ciento de 2020. Sin embargo, el aumento más reseñable ha tenido lugar en noviembre, que ha pasado del 36 por ciento al 70 por ciento en el último año. Diciembre también ha crecido del 36 por ciento de 2020 al 32 por ciento de 2021. La tendencia ascendente se ha mantenido a lo largo de todo el año y prueba de ello es que las plazas reservadas en los establecimientos hoteleros han registrado incrementos en casi todos los meses. De hecho, desde mayo se han mantenido con al menos un 60 por ciento de ocupación hasta final de año. En el cómputo anual, la ocupación ha mejorado 10 puntos en comparación con 2020, situándose en 63 por ciento. Julio y agosto, con un 85 y un 88 por ciento de ocupación respectivamente, han sido los meses con mayor afluencia de turistas. No obstante, junio, septiembre, octubre y noviembre se han mantenido en torno al 70 por ciento de ocupación. Más visitas en la Oficina de Turismo Por otra parte, la Oficina Municipal de Turismo también ha registrado un ascenso considerable en la atención al público en el último trimestre de 2021. Un total de 5.933 personas han visitado las dependencias municipales, lo que supone un aumento considerable del 142 por ciento si se tiene en cuenta el mismo período del año anterior. A lo largo de todo el año 2021, 19.855 turistas pasaron por la Oficina Municipal de Turismo, un 24 por ciento más que en 2020. Octubre, muy cerca de las 3.000 visitas y con la evolución más positiva, lideró las atenciones del último trimestre. Cabe destacar que el turismo nacional sigue representando el grueso de las llegadas puesto que el 75 por ciento de los visitantes que ha recibido la ciudad para cerrar el año tienen su origen en territorio nacional. En este sentido, las visitas guiadas han sido uno de los grandes atractivos en la programación de ocio de la ciudad. Más de 1.100 personas han participado en las más de 100 actividades que el Área de Promoción ha organizado desde enero hasta diciembre. Hay que tener en cuenta que los grupos se redujeron a diez personas por el protocolo de seguridad. Programación de invierno El concejal de Promoción también ha dado a conocer la programación de invierno que tendrá lugar desde enero hasta marzo. Casi 40 visitas guiadas y las experiencias de 45 empresas componen una agenda de actividades que, adicionalmente, contará con diferentes exposiciones en los espacios museísticos de la ciudad. Carlos Sánchez ha mostrado su satisfacción por la incorporación de dos nuevas empresas, ‘EcoAventureras’ y ‘Rolling Almería’, “una gran noticia que nos anima a seguir trabajando para que en los próximos trimestres sigamos creciendo y que indica una recuperación del sector”. También ha subrayado que “es una magnífica oportunidad para conocer el patrimonio histórico y cultural de Almería, una ciudad que ofrece gastronomía, el mejor clima y experiencias únicas”. Las visitas guiadas arrancaron el pasado 2 de enero en la Alcazaba de Almería a las 10.30 horas. En este mismo monumento se han programado visitas para los días 15, 22 y 29 de enero. Para febrero, serán los días 12, 19, y 26, mientras que en marzo están previstos los días 19 y 27. Todas darán comienzo a la misma hora. Por otra parte, ‘Almería Cristiana’ comenzó el paso 8 de enero con una ruta en la que se realizaron visitas a las iglesias de los conventos de Las Puras y Las Claras. Habrá oportunidad para disfrutar de esta visita el próximo 5 de marzo a las 10.30 horas. Los misterios y crímenes de Almería tendrán su turno los días 15 y 29 de enero, el 12 y el 26 de febrero. Consistirá en un recorrido por el Centro Histórico para conocer algunas de las leyendas y curiosidades de la ciudad. Por otro lado, los encantos se podrán descubrir con la visita ‘Almería imprescindible’ durante los días 22 (18.30 horas) y 30 de enero (10.30 horas). También los días 13 y 28 de febrero en horario de mañana, el 5 de marzo (10.30 horas) y el 20 en horario de tarde. Habrá igualmente espacio para contemplar las localizaciones cinematográficas el 23 de enero, el 6 de febrero y el 26 de marzo a las 10.30 horas. La unión de Almería y el flamenco será la temática del 5 de febrero con una visita guiada por los rincones más significativos. Por último, la ‘Almería Burguesa’ se descubrirá el 19 de febrero a las 18.30 horas y ‘La Almería de Lorca’ tendrá su turno el 5 de febrero a las 10.30 horas. ‘La cultura del agua’ permitirá sumergirse en la historia de la ciudad para conocer los secretos que la han convertido en la mayor huerta de Europa. Será el 27 de febrero a las 10.30 horas. Los niños serán protagonistas de ‘Almería en familia’ el 6 de marzo, a las 10.30 horas, con una ruta por el Casco Antiguo. Los ‘Aromas de Oriente’ recorrerán parte de la historia y su vinculación con Maimonides y Averroes el 12 de marzo a las 10.30 horas. Por último, la figura de la mujer contará con un espacio propio para recuperar las historias que han logrados hitos importantes y son desconocidas para gran parte del público. Será el 19 de marzo a las 10.30 horas. El laberíntico barrio de la Medina se podrá conocer el 20 de enero y el 13 de marzo a las 10.30 horas. Además, el Cerro de San Cristóbal y las murallas protagonizarán la visita del 16 de enero a las 10.30 horas. Cabe recordar que para participar en las visitas es necesaria la inscripción previa en la Oficina Municipal de Turismo. Museos municipales Como no podía ser de otra manera, los ocho espacios museísticos permanecerán abiertos en su horario habitual para visitar las distintas exposiciones que alberguen cada uno. El Museo de Arte ‘Doña Pakyta’. Espacio 2, el Centro de Interpretación Patrimonial, los Aljibes Árabes y la Casa del Poeta se podrán visitar de forma gratuita. La Casa del Cine, los Refugios de la Guerra Civil y el Museo de la Guitarra ‘Antonio Torres’ tendrán descuentos para menores de edad y mayores de 64 años. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.