Provincia La Comarca del Almanzora en varios reportajes de AQUÍ LA TIERRA en TVE domingo 14 de febrero de 2021 , 12:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La asociación de empresarios turísticos Valle del Almanzora ha colaborado para que televisión española pueda realizar las grabaciones de estos reportajes Los días 10 y 11 de febrero de 2021, los reporteros del programa AQUÍ LA TIERRA que la 1 de TVE emite de lunes a domingo a las 20:30h estuvieron en la comarca del Almanzora realizando ocho grabaciones que servirán para emitir cuatro reportajes que se publicarán en dicho programa en los próximos meses. En palabras del presidente de los empresarios turísticos del Almanzora, Luis Aurelio Pérez, “Cualquier promoción que se pueda hacer de la comarca ya sea de actividades turísticas o como en este caso de promoción de empresas de productos agroalimentarios, nosotros estaremos los primeros ayudando para que eso suceda y apoyando. El objetivo de la asociación no solo se centra en apoyar el turismo, sino que también apoyamos al sector agroalimentario porque nuestros productos locales son también un importante motor económico para la comarca y un complemento para nuestro sector turístico”. Con este mensaje, el presidente de los empresarios turísticos aclaró que desde la asociación se ha colaborado con COMETELO de Canal Sur en la grabación de muchos programas donde han aparecido productores de la zona como Miel La Bujaldona de Olula del Rio, Panadería Pocicas de Albox, Frutos Secos el Chaparro, agricultores de la almendra o de pistachos, mermeladas caseras y embutidos Muñoz de Sierro. También en Destino Andalucía de Canal Sur se ha colaborado en programas donde ha aparecido la Fritada de Suflí y diversos restaurantes. Ahora la colaboración ha sido con el programa AQUÍ LA TIERRA, se han grabado 4 programas: la Sobrasada con Miel de Embutidos los Remedios y la miel de un apicultor de Serón, en la Posada del Candil se han enseñado como se hacen Gurullos típicos de la comarca y también se ha recolectado algún producto en el huerto ecológico. Luego se grabó en Oria en la granja de huevos camperos Olimar para posteriormente hacer una rica “Esparteña” emblema de Confitería la Polaca. Por último, se realizó la grabación de una plantación de almendros en flor y se finalizó con la elaboración de un tradicional Almendrado, dulce típico de la zona, que José Ángel de Productos Navarro de Albox, tercera generación de pasteleros, realizó junto a la presentadora Mar Villalobos. Además de las colaboraciones de la asociación para que se puedan grabar todos estos programas, también se trabaja en acuerdos con plataformas de venta de productos locales, para que los pequeños productores del Almanzora puedan vender sus productos en Madrid y con otras plataformas que venden productos de productores locales en toda España. Todas estas actuaciones están dentro del proyecto Sabores del Almanzora en el que trabaja la asociación empresarial donde se incluye además una guía de platos elaborados con productos de la zona -Guía Sabores del Almanzora-, un libro de recetas de esos platos y unos programas que se publicarán en youtube próximamente llamados “Cocinando con Corazón” donde 12 cocineros de restaurantes de la comarca van a explicar como preparan esos platos de la guía Sabores del Almanzora. Para que el proyecto de los empresarios de la comarca se lleve a cabo es fundamental la participación que los ayuntamientos de la zona puesto que sin ellos muchas de las actuaciones no serian posibles, cabe destacar también la implicación de las entidades municipales junto a la asociación en la grabaciones de los programas de Dany Sam, conocido youtuber, que realiza unos programas llamados “Recorriendo los pueblos y barrios de Almería” donde han aparecido establecimientos como Confitería La Polaca, Panadería Juan de Oria, Carnicería El Parrita, Bodegas García Gil, Panadería Mariana de Olula del Rio, Pastelería de Bacares, Jamones Checa, Miel de Lúcar, Panadería de Taberno, Panadería de Cantoria, Panadería de Chercos, Confitería Ángel de Albox, … Como dice el refrán: “La unión hace la fuerza”, y se está demostrando que uniendo sus fuerzas los empresarios y los ayuntamientos en esta singular iniciativa publico-privada, poco a poco se van consiguiendo objetivos y promocionado a las empresas de la comarca favoreciendo que se conozcan y se consuman los Sabores del Almanzora y de esta manera mejorar la economía de los pueblos del Valle del Almanzora. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.