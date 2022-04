La comunidad universitaria recauda 14.480 euros para Ucrania con Cruz Roja

miércoles 20 de abril de 2022 , 19:11h

Carmelo Rodríguez hace entrega de la suma total de donativos y se enorgullece de la extraordinaria solidaridad de los estudiantes y los trabajadores de la Universidad de Almería: “Estoy muy satisfecho y no me sorprende esta respuesta”

A través de una comunicación interna del propio rector con destino a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria, a primeros de marzo se puso en marcha una campaña solidaria con el pueblo ucraniano que ha tenido un rotundo éxito. Así lo dice la cantidad de 14.480 euros recaudados en un mes y que ya han sido entregados a Cruz Roja para que continúe con su labor de auxilio humanitario a la población desplazada por causa de la invasión de Rusia. Se ha realizado a través de la plataforma propia del Programa UAL UNE, que se ha mostrado como una herramienta de gran utilidad y muy eficaz. Así ha sido puesta en valor por parte de un Carmelo Rodríguez orgulloso “de la gente que hace la UAL a diario”, además de convencido de que “canalizarlo a través de Cruz Roja es una garantía de que las donaciones van a tener un buen fin”.

El rector ha dejado patente su agradecimiento: “La verdad es que estoy muy satisfecho, no podíamos tener una causa mayor y más justa que la lamentable situación que está pasando ahora el pueblo ucraniano y, una vez más, quiero dar las gracias a todos los verdaderos artífices de la donación, que han sido los estudiantes y los trabajadores de la Universidad de Almería”. En ese sentido, ha confesado no verse sorprendido por la extraordinaria respuesta que se ha obtenido, ello “a pesar de que la situación social y económica no es la mejor en los tiempos que corren, tras la pandemia y con la crisis que estamos sufriendo, con la inflación…; al final la gente, cuando ve en el horizonte una causa que merece la pena, y esta que nos tiene muy sensibilizados a todos y no solo en el ámbito universitario, sino a la sociedad en general, le merece la pena y ha donado con satisfacción”.

En referencia a UAL UNE, el programa de donaciones de la Universidad de Almería, ha destacado su utilidad, siendo además esta iniciativa concreta de ayuda a Ucrania una demostración de ello: “Esta es una iniciativa que pensamos para utilizar en todo tipo de campañas y que con Ucrania se le ha dado más visibilidad y ha recibido un empujón importante”. Diego Ortiz, secretario de la Cruz Roja Española en Almería, ha recibido el donativo y ha coincidido con el rector esa apreciación: “UAL UNE es perfecta y es ese tipo de herramientas las que deben ser utilizadas en una sociedad moderna para que podamos actuar de forma rápida y eficaz, como tiene que ser”. Ha expresado su agradecimiento a Carmelo Rodríguez, en representación de la comunidad universitaria: “El pueblo almeriense es solidario y siempre responde muy bien; agradezco el empuje que ha tenido la UAL en esta campaña, que nos servirá para seguir reforzando nuestra alianza de colaboración”.

Ha llamado la atención sobre la importancia de gestionar bien los impulsos solidarios para no perder esfuerzos, puesto que “se ha visto claro ya que en cualquier emergencia humanitaria la solidaridad de donaciones en especie no llega como debería llegar a los personas”. Ha abundado al respecto que “necesitamos canalizarlos desde los recursos económicos para poder plantear soluciones a cualquier situación en cualquier momento que se ponga en marcha, así que la idea es seguir reforzando estos canales, porque los otros son incluso antieconómicos”. Y es que hay que seguir en la misma línea: “Ocurre que los conflictos y las emergencias se van olvidando en el tiempo; creo que todo esto debe continuar, porque el problema que tiene la población ucraniana que ahora mismo está desplazada no va a terminar cuando, ojalá pronto, acabe el conflicto bélico, sino que va a seguir más en el tiempo”.

Han participado en el acto Juan García, vicerrector de Postgrado, Empleabilidad y Relaciones con Empresas e Instituciones de la Universidad de Almería, junto a Carmen Pérez, directora del Secretariado de Relaciones con Empresas e Instituciones del mismo vicerrectorado, del que a su vez depende el Programa UAL UNE. Por parte de Cruz Roja Española, además del referido Diego Ortiz ha estado presente Isabel Monedero, responsable de su departamento de Redes Sociales, Alianzas con Empresas y Marketing Provincial. Precisamente esta última ha querido mostrar al rector el buen trato recibido en todo momento por el personal de esta universidad, cercano y muy profesional, lo que ha facilitado el éxito de la campaña a través de una comunicación muy fluida.