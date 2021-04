Capital La concesión del servicio de cementerios aportará un canon al Ayuntamiento jueves 08 de abril de 2021 , 19:48h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La edil de Servicios Municipales corrige al portavoz de Cs, Miguel Cazorla, y le insta “a preguntar primero antes de ofrecer informaciones erróneas”



La concejala de Servicios Municipales, Sacramento Sánchez, asegura que la concesión de la gestión de los Servicios de Cementerio, Tanatorio y Crematorio “no sólo no conllevará coste alguno al Ayuntamiento, sino que recibiremos un canon anual durante todo el periodo de la concesión por parte del concesionario, que además deberá aportar los medios necesarios para la prestación del servicio y correr con el riesgo y ventura de dicha explotación, siempre bajo el control municipal”.



Sánchez ha querido aclarar así al concejal del grupo municipal Ciudadanos Miguel Cazorla “que con la concesión de este servicio no es que se ahorre dinero al erario público, es que el Ayuntamiento va a ingresar un canon que invertiremos en la ciudad, algo que le hubiéramos podido explicar si hubiese preguntado antes de ofrecer informaciones erróneas y confundir a los almerienses”.



Porque, según señala la edil, “lo que es un error garrafal es confundir el presupuesto base de licitación con el valor estimado. En el presente contrato no procede determinar un presupuesto base de licitación, ya que el Ayuntamiento no ha de comprometer gasto alguno dado que no efectuará aportaciones públicas de ninguna naturaleza a la explotación del servicio, en cuanto que la retribución económica del concesionario serán las contraprestaciones económicas de los usuarios del servicio”.



“El valor estimado” -añade- “es un concepto económico diferente del presupuesto base de licitación. Concretamente, en el caso de los contratos de concesión de servicios, el órgano de contratación para determinar el valor estimado tomará el volumen total de negocios, sin incluir el IVA que, según sus estimaciones, generará la empresa concesionaria durante la ejecución del mismo como contraprestación por los servicios objeto del contrato, así como de los suministros relacionados con estas obras y servicios, valoración de las prórrogas y modificaciones previstas en los pliegos”.



De igual forma, aclara también al portavoz de Cs que tanto el valor estimado (24,5 millones) como el periodo de duración del nuevo contrato (15 años) “no obedecen a una decisión unilateral o caprichosa, sino que son fruto de aplicar de forma rigurosa y estricta lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/EU y 2014/24/EU, de 26 de febrero de 2014, así como el resto de legislación aplicable a los contratos de concesión de los servicios públicos”.



Por último, y a efectos de llevar a cabo la ejecución de la Sentencia firme número 138, de 2 de febrero de 2015, de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de Granada, Sánchez recuerda a Cazorla que se acordó por la Junta de Gobierno Local, con fecha 12 de julio de 2016, “iniciar un nuevo expediente administrativo para la explotación del servicio municipal de Cementerio, Tanatorio y Crematorio, de ahí la vinculación entre el cumplimiento de la citada sentencia y la tramitación de un nuevo expediente, ya que de no existir la citada sentencia no tendría sentido estar tramitando un nuevo expediente”.



Sacramento Sánchez entiende que se maneja información "muy técnica", por eso insta al portavoz de Ciudadanos "a informarse bien antes de hablar" y le recuerda que los técnicos del área y ella misma "estaremos encantados de explicarle al detalle la concesión para que la información llegue a los almerienses tal y como es y no como el señor Cazorla, seguro que sin mala fe, la quiere ver".

