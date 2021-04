Deportes El PMD propone 19 rutas con la Red de Senderos para recorrer el municipio de Almería jueves 08 de abril de 2021 , 19:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha presentado junto al Club de Montañismo Cóndor los caminos, que suman en conjunto 135 kilómetros El municipio de Almería cuenta con un gran potencial natural, para la práctica deportiva y, sobre todo, para realizar senderismo. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, a través de su Área en el Patronato Municipal de Deportes, ha presentado esta mañana junto a Manuel González, presidente de Club de Montañismo Cóndor, las 19 rutas marcadas por itinerario dentro de la ‘Red de Senderos de Almería’ con 135 kilómetros de recorrido. Disfrutar de los parajes naturales y de los espacios verdes constituyen una gran oportunidad para mezclar el deporte y conocer Almería a pie. Por eso, Juanjo Segura ha informado que “se ha puesto a disposición de los almerienses la Red de Senderos del Municipio de Almería con rutas diferenciadas en cuatro zonas, que van desde La Costa – Cabo Gata, Almería Capital, Sierra de Gádor y Sierra Alhamilla”. Asimismo, el concejal de Deportes ha avanzado que “todas las rutas se pueden consultar”, a través de la página web www.almeriaciudad.es/pmd/rutas-y-senderos/. En esta línea, ha matizado que “el objetivo es que cada sendero contenga una información legible y clara, con unos contenidos suficientes para poder realizar el recorrido” Durante su intervención, ha hecho hincapié “en la seguridad de los usuarios que desarrollen los senderos, pero sin duda, otro aspecto más importante es el respeto al medio ambiente y al entorno urbano”. Juanjo Segura ha rogado que “todos aquellos que realicen las rutas deseadas, espero que pasen por los lugares sin dejar rastro en forma de basura y concienciándose de que hay que dejarlo todo limpio”. Por ello, ha agradecido la labor del “Club de Montañismo Cóndor, una de las primeras escuelas que arrancó hace más de 30 años, con su labor de dar a conocer nuestro municipio a través de sus senderos, que discurren tanto por los espacios naturales, como por los espacios verdes y urbanos de nuestra ciudad”. Por su parte, Manuel González, presidente de Club de Montañismo Cóndor, ha agradecido “el interés y el respaldo del Ayuntamiento de Almería por medio del Patronato Municipal de Deportes”. La red de senderos supone “una ventana abierta donde se pueden consultar todos los itinerarios, está confeccionado con mucha precisión y se ha comprobado que todos los senderos tienen condiciones seguras”. Por otra parte, Manuel González ha aclarado los aspectos básicos de esta opción que se puede consultar en la página ya citada. “En cada ruta, hay una ficha técnica del recorrido, el mapa que se puede descargar y lo más esencial”. Finalmente, ha señalado la importancia de “la seguridad en las rutas como la conservación del medio ambiente”. El presidente de Club de Montañismo Cóndor ha animado, y espera, “que los almerienses y visitantes puedan conocer el entorno de la provincia, que disfruten cada experiencia porque además, el senderismo tiene beneficios muy positivos”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

