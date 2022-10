Es una información de noticiasdealmeria.com Economía Ampliar La confianza empresarial sigue cayendo en Almería lunes 17 de octubre de 2022 , 17:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El balance de expectativas para el cuarto trimestre de 2022, esto es la diferencia entre el porcentaje observado de establecimientos optimistas y pesimistas, alcanza los -15,2 puntos



noticiasdealmeria.com El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía publica hoy los resultados de los Indicadores de Confianza Empresarial de Andalucía correspondientes al cuarto trimestre de 2022. Estos resultados se obtienen con la colaboración de las Cámaras de Comercio de Andalucía. El Índice de Confianza Empresarial Armonizado disminuye un 2,6% en el cuarto trimestre de 2022 respecto al trimestre anterior. Para el trimestre que ha finalizado, esto es, el tercero de 2022, el 19,6% de los establecimientos en Andalucía opina que la marcha de su negocio ha sido favorable, mientras el 25,6% la valora como desfavorable. Esto hace que el balance de situación registrado en este trimestre (diferencia entre las opiniones favorables y desfavorables) sea de -6,0 puntos, mejorando las expectativas que se expresaron en el trimestre anterior, al pasar de -8,4 a -6,0 puntos. Opiniones respecto al cuarto trimestre 2022 que comienza (Expectativas) Para el cuarto trimestre de 2022, el 15,6% de los establecimientos en Andalucía son optimistas sobre la marcha de su negocio, mientras que el 30,8% son pesimistas, resultando un balance de expectativas (diferencia entre las opiniones favorables y desfavorables) de -15,2 puntos. Todos los sectores presentan una disminución de la confianza con respecto al trimestre anterior, siendo la Construcción el sector de actividad que menos disminuye, con una tasa de variación del -1,4%. La situación en el tercer trimestre de 2022 ha sido desfavorable en todos los sectores de actividad salvo en el sector de la Construcción, que presenta un saldo de 0,0 puntos. Por su parte, las expectativas para el cuarto trimestre de 2022 son negativas, siendo el menos pesimista el sector de Otros servicios, con -5,9 puntos de saldo. Por tramos de empleo, todos presentan una variación negativa de la confianza respecto al trimestre anterior, salvo el tramo de 50 a 199 trabajadores, con una tasa de variación del 0,1%. En la situación del tercer trimestre de 2022 destacan los establecimientos de 50 a 199 empleos con 6,2 puntos de saldo, mientras que, el tramo de 0 a 9 trabajadores se salda con -17,9 puntos. Los establecimientos que presentan expectativas optimistas para el cuarto trimestre de 2022 son los de 50 a 199 trabajadores, con un saldo de 1,4 puntos. El más pesimista resulta ser el tramo de 0 a 9 trabajadores con un saldo de -26,8 puntos. Según la provincia en que se ubican los establecimientos, el Índice de Confianza Empresarial del cuarto trimestre registra tasas de variación negativas con respecto al trimestre anterior que oscilan entre el -0,3% de la provincia de Sevilla y el -7,2% de la provincia de Jaén. La única provincia que presenta una tasa de variación positiva es Málaga con un 0,6%. Con relación a la situación del tercer trimestre de 2022, los establecimientos ubicados en Málaga presentan un saldo de 20,3 puntos. En el otro extremo, el saldo de los establecimientos de la provincia de Córdoba es de -19,4 puntos. En cuanto a las expectativas para el cuarto trimestre de 2022, las menos pesimistas las presentan los establecimientos de la provincia de Sevilla con un saldo de -1,1 puntos. Empleo y precios El balance de situación del nivel de empleo es negativo (-1,6 puntos), al igual que ocurre con el balance de expectativas (-9,7 puntos). El nivel de empleo está en línea con la expectativa que se tuvo en el trimestre anterior (-1,8). Con respecto al nivel de precios, en el tercer trimestre del año se ha observado un mayor número de establecimientos que han subido precios (37,6%) respecto de los establecimientos que han bajado precios (5,5%). Esto supone un saldo de 32,2 puntos, por encima de la expectativa que se tuvo en el trimestre anterior sobre esta variable (27,8). La tendencia de subida de precios continúa para el cuarto trimestre de 2022. En relación con las exportaciones, el 24,5% de los establecimientos exportaron en el tercer trimestre de 2022 y el 24,3% prevé hacerlo en el trimestre entrante. El saldo entre los establecimientos que han declarado un aumento de las exportaciones (8,7%) y un descenso (22,7%) es de -14,0 puntos en el tercer trimestre de 2022, y la expectativa para el cuarto trimestre arroja un saldo de -1,3 puntos. La utilización de la capacidad productiva en el sector industrial en el tercer trimestre de 2022 ha sido de más de un 55% en el 80,3% de los establecimientos. Por su parte el 82,4% de los establecimientos tienen expectativas de que se supere dicho porcentaje en el cuarto trimestre de 2022. La información publicada habitualmente se amplía en el cuarto trimestre con los resultados del módulo sobre Hábitos y opiniones empresariales relacionadas con el medioambiente. El 80,3% de los establecimientos han tomado en su negocio alguna medida para reducir su impacto medioambiental, aumentando este porcentaje respecto al año anterior donde fue un 67,8%. Según el sector de actividad, son los establecimientos de Transportes y Hostelería e Industria los que en mayor porcentaje han tomado en su negocio alguna medida para reducir su impacto medioambiental (86,8% y 84,5% respectivamente). Por tramos de empleo, son los establecimientos de entre 50 y 199 empleados los que en mayor porcentaje han tomado medidas para reducir el impacto ambiental, alcanzando el 90,2% de éstos.

Del total de establecimientos que han tomado medidas para reducir el impacto medioambiental en su actividad, el 29,0% ha exportado en el trimestre anterior, mientras que el 29,3% tiene intención de exportar en el 4º trimestre de 2022. De los establecimientos que han tomado en su negocio alguna medida para reducir su impacto medioambiental por ámbito, el 66,45% ha efectuado una Reducción de uso de productos perjudiciales para el medio ambiente, mientras que el 62,6% ha llevado a cabo una Gestión eficiente y/o reducción de residuos.

La reducción de costes, con un 71,8%, es el factor principal que motiva la introducción de eco-innovaciones o medidas para reducir el impacto medioambiental del establecimiento. Por último, el balance de situación en los establecimientos que han tomado alguna medida para reducir su impacto medioambiental es de -1,9 y en los que no han tomado ninguna medida -15,2. A su vez, el balance de expectativas para el trimestre entrante es -38,0 en el caso de los establecimientos que no han tomado alguna medida y de -16,5 en los que sí la han tomado. Los Indicadores de Confianza Empresarial de Andalucía tienen por objeto conocer la situación económica actual de Andalucía y su evolución a corto plazo, a través de la percepción que tienen los autónomos y responsables de establecimientos. La encuesta se elabora sobre una muestra representativa de establecimientos estratificados por provincia, sector y tamaño, lo que permite, en función de la tasa de respuesta, obtener indicadores de confianza empresarial para estas desagregaciones. El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía publica este Índice, en colaboración con el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación y el Instituto Nacional de Estadística. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.