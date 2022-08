Almería La conmovedora despedida de Ramón Fernández-Pacheco lunes 01 de agosto de 2022 , 19:02h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El nuevo consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, reconoce en su sucesora, María Vázquez, la capacidad y cercanía que requiere la Alcaldía para continuar el proyecto de ciudad hoy en marcha

Rodeado del que hasta hace unos días ha sido su equipo al frente del gobierno municipal y acompañado de la alcaldesa en funciones, María Vázquez, el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha cerrado hoy su etapa de alcalde de Almería expresando la inmensa “gratitud” que siente hacia la “mejor ciudad del mundo, mi lugar favorito, por todo lo que tengo y todo lo que hoy soy”, agradecimiento que ha hecho extensivo, en su primera comparecencia pública como consejero, en el Salón de Plenos de la capital, “a todos los almerienses por el inmenso cariño que siempre me han demostrado”.

Emocionado en esta su despedida, arropado además de por su Equipo de Gobierno por sus colaboradores en el Ayuntamiento y por personal municipal, tomaba la palabra Fernández-Pacheco para explicar las razones que le han llevado a tomar la “importante” decisión de aceptar la propuesta del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, como consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, convencido de quedar el Ayuntamiento de Almería “en las mejores manos”, con María Vázquez al frente de la Corporación, ahora en funciones y hasta su investidura.

“Me siento especialmente orgulloso de que María vaya a ser la primera alcaldesa de Almería, en un hecho cargado de una absoluta normalidad que es también un reflejo de nuevas energías, de nuevos proyectos y de voluntad transformadora para que Almería siga creciendo y sea capaz de afrontar con determinación los importantes desafíos económicos y sociales que nos plantea el futuro”, ha expresado

En esta línea se ha mostrado convencido de que su sucesora en el cargo encarna con inmejorables garantías “la estabilidad, la templanza, el diálogo y la cercanía que va requerir la Alcaldía de Almería en los próximos años”, apoyada además por el consenso y el respaldo del Partido Popular y de su presidente, Javier Aureliano García, al que ha vuelto a agradecer su “generosidad y sentido común”.

Fernández-Pacheco ha alabado el perfil para quien atesora “madurez, preparación y el sentido de la responsabilidad necesaria para pilotar este cambio y abrir una nueva etapa en la que se combinen la experiencia adquirida en los diferentes cargos que ya ha ocupado con el respaldo de un equipo sólido al que se sumará el impulso de una nueva generación”, en referencia a María Vázquez al frente de la Alcaldía y de un grupo “extraordinario” de concejales y colaboradores” apoyado además del trabajo excepcional de funcionarios y trabajadores municipales que, como el mismo, sirven con “ilusión y constancia a la sociedad almeriense”.

Un proyecto de ciudad

En este sentido, ha agradecido a la ciudadanía en general, a concejales, miembros de la oposición, colectivos, asociaciones, a todas las personas que han encarnado los poderes de las distintas administraciones, entre otros, el apoyo prestado en la etapa que hoy cierra, con dos certezas. “La primera es que tenemos en marcha un proyecto de ciudad muy sólido, apasionante y abierto. Y la segunda es que el futuro al que nos dirigimos, que es el futuro de todos, está ahora en las mejores manos. Yo dejo la alcaldía, pero no dejo a Almería, pues nadie se puede desprender de aquello que forma parte de uno mismo”.

Fernández-Pacheco ha señalado que se ha sentido "identificado" con las "alegrías" y las "preocupaciones" de los almerienses, pero "también con sus reivindicaciones y exigencias" y ha insistido en que el suyo y al que ahora da continuidad quien será la primera alcaldesa de la ciudad es un proyecto "no estrictamente político, sino que es, sobre todo, un proyecto de ciudad". Tras enumerar algunos hitos de esa "transformación espectacular que hemos puesto en marcha", ha trasladado que "podemos hablar de más aciertos que de desaciertos, que como en toda obra humana, sin duda ha habido. No me asustan las críticas porque por muy duras que sean, la más severa siempre es la que me hago yo mismo. Por eso, quiero aprovechar esta comparecencia para solicitar disculpas a cuantos hayan podido sentirse injustamente tratados o desatendidos", ha añadido.

Nueva etapa

En su intervención, Fernández-Pacheco ha declarado que afronta "con enorme ilusión y desde el agradecimiento sincero" sus nuevas responsabilidades en el Gobierno de Juanma Moreno, quien "nadie puede discutir ha supuesto un antes y un después en la relación de Almería, de la provincia y de su capital, con la Junta de Andalucía".

"No me refiero tan sólo al hecho de que, por primera vez, Almería vaya a tener dos consejeros en el gobierno de la Junta, Carmen Crespo y yo mismo. No estoy hablando de números, ni de cargos, ni de nombres: estoy hablando de algo más importante que eso. Hablo de la consideración, del respeto y de la lealtad", ha trasladado. Al hilo de esto, ha advertido de que no se gobierna "en función de afectos y desafectos" de los presidentes, sino "llevando en el corazón a los territorios, y teniendo en cuenta las necesidades y las capacidades de quienes lo habitan. Y ahora la Junta de Andalucía sí que tiene en cuenta a Almería", subrayaba.

En este contexto, se ha mostrado convencido de que “el Ayuntamiento de Almería sabrá seguir devolviendo esa lealtad, colaborando al máximo de sus capacidades, porque entendemos, tanto en Almería como en Sevilla, que la colaboración disminuye los errores y multiplica las oportunidades", ha remarcado.

