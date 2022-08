ANDALUCÍA Extenda asesora a las empresas andaluzas en su estrategia internacional facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Casi 200 firmas andaluzas han participado en 2022 en 241 acciones de consultoría jurídica, de marca, implantación internacional, financiación o marketplaces Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera asesora a las empresas andaluzas en su proceso de internacionalización a través de una amplia cartera de servicios de Consultoría a medida, que actualmente superan la decena y se dirigen hacia áreas clave del comercio exterior como son la estrategia de marca, implantación internacional, búsqueda de financiación, logística, venta en marketplaces, marketing digital o seguridad jurídica en el exterior. Estos servicios de consultoría están diseñados para prestarse de manera individualizada y se dirigen a todo tipo de empresas radicadas en la comunidad, atendiendo sus necesidades a lo largo de toda la hoja de ruta de su internacionalización. De este modo, el asesoramiento ofrecido por Extenda cubre desde los primeros pasos en el mercado exterior hasta la consolidación del posicionamiento internacional. En lo que va de 2022, Extenda ha desarrollado 241 acciones de consultoría, en las que han participado 196 empresas de Andalucía, sumando un total de 261 participaciones, ya que hay que tener en cuenta que una empresa puede participar en varias acciones de consultoría. Todos y cada uno de los servicios de consultoría son prestados por expertos en sus respectivas áreas y con amplia experiencia en internacionalización. Un apoyo que se ha reforzado con la incorporación de innovadores programas en 2021, así como con la mejora de los que ya estaban en marcha. Así, a finales de 2021, Extenda lanzó nuevos programas como el de Inteligencia Comercial o el de Logística y Transporte Internacional, que se suman a otros servicios ya activos como Estrategia y Acción Internacional, Asesoramiento Legal, Marketing Digital Internacional, Contingencia para el Brexit o Marketplaces. PROGRAMAS DE CONSULTORÍA ABIERTOS

Una de las más recientes incorporaciones a los servicios de Consultoría es el programa de Inteligencia Comercial, que permite identificar las tendencias del mercado para mejorar la competitividad de las empresas y desarrollar con éxito sus planes de expansión internacional, proporcionando acceso a datos de clasificación de riesgos de clientes y distribuidores, identificación de importadores en mercados internacionales o análisis de las operaciones internacionales de los competidores internacionales. Otra de las últimas novedades es el programa de Logística y Transporte Internacional, ideado para empresas que precisen asesoramiento en estos ámbitos. A través de este programa, la empresa contará con un informe final en el que constarán las recomendaciones específicas para un TARIC y país/bloque aduanero concreto, lo que le permitirá optimizar sus operaciones logísticas, así como tenerlas como referencia para futuras operaciones internacionales. Estos coexisten junto a otros programas de larga trayectoria en Extenda, como el de Estrategia y Posicionamiento de Marca, que ayuda a las pymes de la comunidad a analizar la situación de su marca en el mercado (nombre, logo, valores, web, packaging, redes sociales…), detectando todo su potencial y desarrollando una estrategia de identidad y posicionamiento enfocada a la internacionalización. También ofrece un análisis del mercado en el país objetivo, de las marcas competidoras, estructura de la oferta y mejores prácticas. Asimismo, el programa de Asesoramiento Jurídico para la Internacionalización ofrece asesoramiento a medida tanto en origen como en destino para afrontar muchas de las cuestiones que pueden surgir durante la ejecución del plan de acción exterior con mayor seguridad jurídica, como los requisitos y normativa aplicable en redacción de contratos, protección de derechos de propiedad intelectual e industrial, tratamiento tributario, fiscalidad, etc. Las firmas participantes contarán con asesoramiento en materias relacionadas con el Derecho Mercantil, Laboral y Fiscal en 67 países de Europa, América Latina, región MENA y Asia Pacífico. Por otro lado, con el programa de Financiación, Extenda asesora a las pymes andaluzas en la búsqueda de financiación para sus proyectos internacionales. El objetivo que persigue es ayudar a mejorar la estructura económico-financiera y el plan de internacionalización de las empresas andaluzas, logrando aumentar así sus posibilidades de acceso a financiación. Cuenta con una segunda fase con dos itinerarios posibles: el asesoramiento para la captación de financiación a través de programas europeos de innovación o de apoyo y estímulo a la pyme o el asesoramiento específico para la captación de inversión privada. También cuenta Extenda en su cartera de servicios de Consultoría con el programa Marketplaces, con el que las compañías andaluzas reciben asesoramiento a medida para la comercialización de sus productos o servicios a través de marketplace más adecuado, con vistas a su expansión internacional. Además de identificar el marketplace más idóneo, analiza los competidores existentes y define la estrategia a digital a seguir, ayudando en la puesta en marcha de la tienda online en el marketplace y ofreciendo la posibilidad de desarrollar una campaña publicitaria o de posicionamiento. Dada la importancia que ha adquirido el marketing digital para la estrategia de internacionalización de las empresas, Extenda incluye entre sus servicios el programa de Marketing Digital Internacional, que asesora en la elaboración o el perfeccionamiento del Plan de Marketing Digital Internacional. El asesoramiento personalizado abarca aspectos como el análisis del estado actual del marketing online de la empresa, el establecimiento de objetivos y estrategias y la propuesta de acciones concretas con timing y presupuesto, con la posibilidad de finalizar el programa con la puesta en marcha de campañas en redes sociales, Google ADS o con influencers. Finalmente, para empresas con experiencia en internacionalización está el programa de Implantación Internacional, cuyo objetivo es que las empresas que quieran poner en marcha filiales en el exterior puedan contar con asesoramiento técnico especializado para ello. Así, las firmas participantes contarán con ayuda para definir la coherencia del proyecto, las características del país de destino y su sector en el mercado, el plan de viabilidad económica-financiera y el plan comercial, así como el calendario de implementación del proyecto, los recursos humanos, económicos y técnicos necesarios y los puntos críticos del proyecto. PRÓXIMAS CONVOCATORIAS

Próximamente, se abrirán las convocatorias de participación correspondientes a los programas de Estrategia y Acción Internacional, Planes de Contingencia ante el Brexit y de Marketplaces para Asociaciones. La organización de las acciones comprendidas en los programas por parte de Extenda será cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea a través del P.O. FEDER de Andalucía 2014-2020, dotado con una contribución comunitaria del 80%, o cualquier otro Programa Europeo susceptible de cofinanciar esta acción. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

Las empresas interesadas en conocer más detalles sobre las convocatorias de estos programas, así como información relativa a los beneficios de los mismos, pueden acceder al área de Consultoría del portal web de Extenda. Entre los requisitos para acceder a ellos se encuentran determinadas cotas de facturación, en función de cada servicio, a excepción del Programa de Inteligencia Comercial. No obstante, pueden participar las empresas andaluzas procedentes de programas de incubación, aceleración, mentorización o programas europeos de apoyo y estímulo a la Pyme, que no están obligadas a cumplir con el requisito de facturación. Además, las compañías que quieran participar deberán contar con un plan de internacionalización definido.

