Capital La construcción del nuevo Conservatorio de Danza de Almería supera el 26% de ejecución sábado 13 de noviembre de 2021 , 20:08h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Javier Imbroda ha comprobado la buena marcha de los trabajos para la edificación de la nueva sede del Conservatorio Profesional de Danza Kina Jiménez de Almería, que suponen una inversión de 5,5 millones de euros







El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha visitado las obras de construcción de la nueva sede del Conservatorio Profesional de Danza Kina Jiménez de Almería, que se iniciaron el pasado mes de marzo y ya se encuentran alrededor del 26% de ejecución. La actuación, con un presupuesto de 5,5 millones de euros, tiene un plazo de desarrollo previsto de 18 meses, por lo que si todo se desarrolla con normalidad podrá estar finalizada para septiembre de 2022.



Con esta actuación se dará respuesta a la demanda histórica de una sede propia para este centro educativo, que se anunció por primera vez en 2007. Actualmente, el conservatorio Kina Jiménez se encuentra ubicado en una sede compartida con el Conservatorio Profesional de Música, en el centro de la ciudad, y oferta las enseñanzas elementales básicas y profesionales de Danza, en las especialidades de Danza Española, Danza Clásica y Baile Flamenco.



La nueva sede del Conservatorio, ubicada en una parcela de más de 10.040 metros cuadrados en la zona de Nueva Almería, contará con una superficie de 4.951 metros cuadrados construidos y tendrá capacidad para 420 alumnos y alumnas. El edificio, de dos plantas de altura, tendrá planta cuadrada y se articulará en torno a un patio, que funcionará como espacio de descanso y esparcimiento para la comunidad educativa, a modo de claustro.



En la zona docente habrá 16 aulas de danza profesional, cuatro de danza elemental y dos aulas de música, así como un aula de maquillaje, una sala de biblioteca-videoteca y un salón de actos con escenario con capacidad para 312 espectadores sentados.



El área de administración se compondrá de despachos para la dirección, jefatura de estudios, secretaría y archivo, sala de profesorado, cuatro departamentos, sala para las asociaciones de madres y padres y del alumnado, conserjería y reprografía. Como espacios de esparcimiento, el centro dispondrá de zonas comunes, cafetería, patio interior, porches, zona ajardinada y aparcamientos.



La construcción de esta nueva sede, recogida en el Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Educación y Deporte, que se ejecuta a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, es un ejemplo del impulso que por parte de la Consejería de Educación y Deporte se está dando a las infraestructuras que acogen enseñanzas artísticas en Andalucía. Junto a este proyecto, destacan otros tan relevantes como el nuevo Conservatorio Superior de Música de Jaén, ya en construcción; la rehabilitación de edificios para el Conservatorio Profesional de Música María de Molina de Úbeda (Jaén), en redacción de proyecto; o el nuevo Conservatorio de Música Paco de Lucía de Algeciras (Cádiz), en fase de contratación de proyecto. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

