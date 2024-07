Economía Ampliar imagen de apartamentos turísticos (Foto: DALL·E ai art) La costa de Almería supera el 85% de reservas de viviendas turísticas Abraham Benzaquén x abenzquennoticiasdealmeriacom/10/1/10/28 https://www.noticiasdealmeria.com Por martes 30 de julio de 2024 , 12:34h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La costa de Almería, en la comunidad autónoma de Andalucía, es uno de los destinos más demandados para el mes de agosto, con un nivel de reservas de viviendas turísticas que supera el 85%. Según un estudio de Rentalia, la plataforma vacacional del portal inmobiliario Idealista, la costa de Almería se sitúa en tercer lugar en Andalucía, detrás de Málaga y Cádiz, que lideran la ocupación con un 89,2% y un 88,3%, respectivamente. El estudio analiza los calendarios de disponibilidad de las viviendas a menos de 15 kilómetros de una playa y destaca que la costa de Huelva es la que ha experimentado el mayor crecimiento del litoral español, pasando del 44,6% en agosto del 2023 al 60,7% para este mes de 2024. Esta subida de más de dos puntos en relación al pasado año se debe, según la directora de Rentalia, Almudena Ucha, a que los viajeros buscan un refugio climático para huir de las olas de calor y las masificaciones típicas de otros destinos. En España, las reservas de viviendas turísticas para agosto alcanzan el 84,9%, un nivel similar al del pasado año. Sin embargo, la costa de Huelva es la que lidera el aumento de ocupación, seguida de la costa de la provincia de Cádiz, la costa de la provincia de A Coruña y la costa de Fuerteventura. En cuanto a las características más buscadas por los viajeros, el estudio destaca que el aire acondicionado y la piscina son las más demandadas, ya que el 86,9% y el 84,8% de las viviendas que tienen estos equipamientos ya están reservadas. Además, el 90,5% de las casas rurales de toda España están ya reservadas para agosto. En resumen, la costa de Almería es uno de los destinos más demandados para el mes de agosto, con un nivel de reservas de viviendas turísticas que supera el 85%. Huelva lidera el crecimiento del litoral español, y los viajeros buscan un refugio climático para huir de las olas de calor y las masificaciones típicas de otros destinos. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.