Sucesos Ampliar Salvamento Marítimo rescata a un inmigrante irregular en la gruta de la Cala del Cuervo Ana Rodríguez x arodrigueznoticiasdealmeriacom/10/10/28 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por martes 30 de julio de 2024 , 12:45h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En una operación de rescate llevada a cabo por el Alvaro de Bazán, el helicóptero 'Helimer 205' de Salvamento Marítimo, un inmigrante irregular fue rescatado ayer en la gruta de la Cala del Cuervo, en la barriada de Las Negras de Níjar, en la provincia de Almería. Según fuentes del organismo de rescate, el Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) de Níjar solicitó la colaboración de Salvamento Marítimo sobre las 19:20 horas de ayer, informando de que una persona se encontraba atrapada y en dificultades en la gruta, que no podía ser rescatada por el servicio de playas. El helicóptero 'Helimer 205' fue movilizado y sobre las 20:45 horas recogió al varón, que fue trasladado en "perfectas condiciones" al aeropuerto de Almería, donde la Policía Nacional se hizo cargo de él, al tratarse de un inmigrante irregular. La operación de rescate fue un éxito, gracias a la rápida respuesta y coordinación entre los servicios de emergencia. El inmigrante irregular fue rescatado de la gruta de la Cala del Cuervo, en la barriada de Las Negras de Níjar, en la provincia de Almería. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

