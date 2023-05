Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería La DANA llega el miércoles a Almería martes 16 de mayo de 2023 , 11:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Lluvia y frío en Almería: la DANA amenaza con chubascos y tormentas toda la semana La provincia almeriense ha vivido un fin de semana pasado por agua que ha hecho descender las temperaturas y aliviar la sequía. Sin embargo, la inestabilidad meteorológica continuará los próximos días debido a la llegada de una DANA que provocará precipitaciones y viento en el Mediterráneo. Según la predicción de eltiempo.es, este semana habrá lluvias persistentes en el Cantábrico y aire frío en capas altas de la atmósfera, que favorecerá la formación de tormentas dispersas en diferentes puntos de España. En Almería, las mínimas bajarán hasta los 14º y las máximas se quedarán en 24º. La DANA se situará el miércoles 17 de mayo sobre el suroeste peninsular y aportará humedad y chubascos al litoral mediterráneo. Desde el miércoles por la mañana se notará el aire frío en altura en gran parte de la Península, lo que podría generar los primeros chubascos en el interior de Andalucía, sur de Extremadura y de Castilla-La Mancha. Los cielos estarán nubosos en la provincia, con las máximas cayendo a los 22 grados. La inestabilidad se extenderá a gran parte de la mitad sur peninsular, según detallan desde El Tiempo y en la provincia de Almería se verán lluvias desde el jueves, con una bajada de máximas a 20 grados y mínimas de 13º. Los chubascos afectarán a zonas como la capital almeriense, El Ejido, Adra, Níjar y Tabernas. Además, habrá que tener precaución con el viento, que soplará tanto de poniente como de levante y aumentará su intensidad del miércoles al viernes. La situación y evolución de la DANA puede variar, pero las últimas actualizaciones la sitúan el viernes sobre el suroeste peninsular, por lo que los termómetros contarán con mucha incertidumbre. La sequía seguirá en segundo plano pero, con el alivio de ver la lluvia caer del cielo, las precipitaciones durarán toda la semana, incluido el fin de semana, donde las mínimas continuarán frías y las máximas rondarán los 20º, esperándose también tormentas y chubascos en mayor parte de la provincia. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

