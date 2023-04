Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar La delegada del Gobierno recibe a las jugadoras del CB Almería tras su ascenso a 2ª División miércoles 26 de abril de 2023 , 15:10h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, y el delegado de Turismo, Cultura y Deporte, José Ángel Vélez, han recibido al equipo y cuerpo técnico del Ingenia Solar Energy Costa de Almería CB Almería tras su ascenso a Segunda División, tras ganar en Mallorca contra el “Azul Marino Basket”. Martín les ha dicho que “son un club que se han propuesto llevar el baloncesto femenino a la élite y así lo han conseguido con este ascenso, ganando una de las plazas para estar entre los grandes”. Además de felicitar a las grandes protagonistas y a su entrenador, la delegada del Gobierno ha destacado que “es necesario resaltar la gran labor que realizáis ilusionando a cientos de niñas que desde sus clubes se inician en este deporte y que aquí encuentran un referente donde motivarse para seguir creciendo; de ahí la doble labor que realizáis como equipo y a la vez generando cantera”. La delegada del Gobierno ha reseñado que “el Club Baloncesto Almería aúna lo mejor del espíritu deportivo como son el compañerismo, la competitividad y el sacrificio”. Martín ha subrayado que “Almería es tierra de grandes deportistas y de talento en todas las disciplinas y confiamos en que lo siga siendo durante muchos años porque significará que el deporte base sigue avanzando en nuestra provincia”. El combinado femenino del CB Almería ha agradecido esta gran acogida antes de iniciar una nueva etapa en la División de Plata del Baloncesto Nacional, y ha destacado que “van a seguir entrenando y trabajando para alcanzar los mayores logros posibles y situar a Almería a la cabeza del baloncesto femenino a nivel nacional.” Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.