Capital El medio millón del 'Plan re-activa21' llega a 852 autónomos y pymes viernes 30 de julio de 2021 , 18:19h

Escucha la noticia María Vázquez muestra su satisfacción por el número de beneficiarios, "a los que no les vamos a solucionar el problema, pero sí aliviarlo"



Un total de 852 autónomos, micro y pequeñas y medianas empresas afectadas por la crisis económica provocada por el COVID se van a ver beneficiados por las ayudas directas que, por un valor cercano al medio millón de euros, ha puesto a su disposición el Ayuntamiento a través de un convenio con la Cámara de Comercio de Almería y dentro de las iniciativas incluidas en el 'Plan re-activa21'.



En concreto, serán 496.400 euros los que se distribuirán entre los beneficiarios, cifra que se puede incrementar una vez quede resuelta la tramitación del expediente de nueve solicitudes más. Entre los demandantes de estas ayudas figuran desde establecimientos hosteleros a comercios de todo tipo, como agencias de viaje, academias de baile, artesanía, fotografía, salones de belleza, gimnasios, actividades de recreo, ocio infantil, galerías de arte...



“Conscientes de las dificultades que atraviesan familias, autónomos y pequeños empresarios almerienses, desde el Ayuntamiento estamos haciendo esfuerzos para ayudar a quienes peor lo están pasando”, afirma la concejala de Presidencia, María Vázquez, quien señala que “sabemos que con estas ayudas no les vamos a solucionar el problema, pero al menos sí aliviarlo en la medida de nuestras posibilidades”.



Y en esta línea se sitúan estas ayudas encuadradas en el 'Plan re-activa21', que moviliza cinco millones de euros no sólo en ayudas directas, sino también en medidas fiscales y sociales. En concreto, el cerca de medio millón de euros se ha distribuido en paquetes de mil euros (34) para aquellos solicitantes que tuvieron sus establecimientos cerrados tras la declaración del estado de alarma o bien estuvieran afectados por restricciones impuestas a la movilidad de las personas o al aforo del establecimiento de modo que la aplicación de las medidas sanitarias haya sido tan estricta que hayan hecho inviable económicamente su apertura.



Las ayudas de 700 euros (267) van destinadas a establecimientos turísticos, así como los vinculados a la hostelería siempre que, en este último caso, no contaran con zonas exteriores al aire libre o licencia municipal para la instalación y uso de sillas y veladores.



Las ayudas de 500 euros (551) son para los establecimientos dedicados al comercio, así como a los de hostelería, siempre que, en este último caso, cuenten con zonas exteriores al aire libre o licencia municipal para la instalación y uso de sillas y veladores.



Todo el proceso ha sido realizado en colaboración con la Cámara de Comercio, que ha puesto su experiencia para ofrecer la máxima información a los demandantes, así como para gestionar, verificar y orientar acerca de la adecuación a las bases de las solicitudes y la documentación presentada por los solicitantes.



Además, son ayudas compatibles con otras subvenciones, ingresos o recursos procedentes de cualquier otra Administración o entidad, pública o privada, que se dirija a la misma finalidad y sea consecuencia de la crisis provocada por el COVID.

