La diversidad cultural en las Jornadas Gastronómicas del Mercado Central

El segundo showcooking será elaborado por el chef Geo Rivadeneira, del restaurante Mestizo Fusión Food, el martes, 29 de junio



Las Jornadas Gastronómicas, organizadas por el Área de Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería, en colaboración con la Diputación Provincial, continuarán el próximo martes, 29 de junio, reflexionando sobre la cocina como expresión de la diversidad cultural, a la vez que argumento para la integración ciudadana. Será elaborada por el chef Geo Rivadeneira, del restaurante Mestizo Fusión Food, que cocinará ‘Ragout de setas trufado, puré Robuchón y huevo a la baja temperatura’, y ‘Los tomates viajeros: Almería paseando por Italia’.



La actividad comenzará a las 10;30 horas, en la cocina en directo del Área de Promoción en el Mercado Central, durará dos horas y la inscripción gratuita debe realizarse en la web siguiente: www.innovahosteleriayturismo.com/jornadas.



Son 14 las jornadas que se celebrarán durante el año 2021. Comenzaron el pasado viernes, dedicando la primera sesión a los productos de mar, continuarán el próximo martes para hablar de la diversidad cultural en la cocina, y se desarrollarán, dos veces al mes, para abordar cuestiones como la cocina para recuperar los productos de la agricultura almeriense, habrá jornadas específicas para profesionales de la hostelería, cocina para tratar las intolerancias más habituales, otras dedicadas a las asociaciones de personas con discapacidad, cocinaremos la dieta mediterránea, hablaremos de salud y comida, deporte y alimentación, del protocolo en la mesa, los dulces de la abuela, recetas festivas para los más pequeños y recuperaremos las recetas de siempre. Un programa amplio y para todos los gustos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

