Almerimar acoge el Campeonato de Andalucía de Golf Benjamín, Alevín e Infantil

La concejala responsable del área de Deportes, María José Martín, junto al presidente de la Junta Local de Almerimar, Inocencio Gabriel Manzano, ha asistido a la entrega de trofeos que ha tenido lugar en las instalaciones de Casa Club de Golf de Almerimar a los ganadores del Campeonato de Andalucía en categoría Benjamín, Alevín e Infantil 2021. Junto a ellos, el presidente de la Real Federación Andaluza de Golf, Pablo Mansilla; y Juan Parrón, director de Golf Almerimar.



El evento, que se ha desarrollado durante este fin de semana en Almerimar, ha contado con 120 participantes, reuniendo a las grandes promesas andaluzas de este deporte que han mostrado su lucha para proclamarse campeones autonómicos. De este modo, el núcleo costero ejidense, se ha convertido en el escenario de una de las citas más importantes y emocionantes de la temporada de la Real Federación Andaluza de Golf.



La edil de Deportes ha felicitado a los ganadores y ha recordado que “la celebración de este tipo de campeonatos ofrece una oportunidad única para el municipio desde el punto de vista deportivo y turístico, conformando un marco idóneo para crear sinergias entre ambos sectores”. “Se trata de una excelente plataforma de promoción, ya que jugadores y visitantes pueden disfrutar de las jornadas deportivas junto a todas las excelencias y bondades que ofrece El Ejido”.



Durante el acto, el presidente de la Real Federación de Golf de Andalucía ha hecho entrega de una metopa a Golf Almerimar por su colaboración a la hora de organizar este evento. Cabe destacar el buen resultado de la ejidense Martina Bedmar, que se ha proclamado campeona de Andalucía en categoría Alevín y de Irene Lavilla, que ha quedado subcampeona en categoría Benjamín.



En cuanto a los ganadores en las diferentes categorías han sido los siguientes:



CATEGORÍA BENJAMÍN



Noelia Quintanilla, campeona de Andalucía.



Martín Cervera, campeón de Andalucía.



Irene Lavilla, subcampeona de Andalucía.



Oliver de Wint, subcampeón de Andalucía.



Lucía Gómez, ganadora Hándicap.



Esteban Ledesma, ganador Hándicap.







CATEGORÍA ALEVÍN



Martina Bedmar, campeona de Andalucía.



Youp Orsel, campeón de Andalucía.



Chanya Huayasan, subcampeona de Andalucía.



Luis del Rosal, subcampeón de Andalucía.



Alejandra Ordóñez, ganadora Hándicap.



Iván Díaz, ganador Hándicap.







CATEGORÍA INFANTIL



Javier Mercado, campeón de Andalucía.



Tiphani Knight, campeona de Andalucía.



Benjamín Van Braak, subcampeón de Andalucía.



Katrina Bulkovska, subcampeona de Andalucía.



Álvaro Font, ganador Hándicap.



Ana Rodríguez, ganadora Hándicap.

