ANDALUCÍA Ampliar La economía andaluza crece un 5,9% interanual en el segundo trimestre facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El balance de la primera mitad del año arroja un crecimiento del PIB regional del 6,3%, con lo que retoma la convergencia con Europa La economía andaluza ha experimentado un crecimiento del 5,9% en el segundo trimestre de este año en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, según el avance del Producto Interior Bruto (PIB) de Andalucía publicado por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Asimismo, el PIB regional creció un 0,8% en el periodo de abril a junio respecto al primer trimestre del año, en el que el crecimiento fue del 0,1%. A falta de conocer el detalle de la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía por componentes de la oferta y la demanda, que el IECA publicará el próximo 12 de agosto, en este segundo trimestre del año, y según el comportamiento de los indicadores de coyuntura, en Andalucía se estiman crecimientos interanuales positivos en todos los grandes sectores de la economía, excepto en el conjunto de las ramas primarias como consecuencia de un descenso generalizado de las cosechas de los principales cultivos, que se han visto afectados por la escasez de precipitaciones y restricciones al regadío. Comparado con el cuarto trimestre de 2019, la economía andaluza se encuentra a 1,9 puntos porcentuales de recuperar el nivel previo a la pandemia. Con estos resultados, el balance de la primera mitad del año en Andalucía es de un crecimiento real del PIB del 6,3% respecto al mismo período del año anterior, por encima de los experimentados en la Zona Euro y la UE (4,7% y 4,8%, respectivamente), con lo que se retoma el proceso de convergencia con el entorno europeo que se vio interrumpido en los años 2020 y 2021 por la pandemia. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

