Almería solo exporta el 6% del total andaluz

Récord de exportaciones marítimas de Andalucía en los primeros cinco meses de 2022 Andalucía ha batido su récord de exportaciones por vía marítima en los primeros cinco meses del año, al alcanzar los 8.411 millones en ventas de mercancías a través de este medio de transporte, gracias a un fuerte crecimiento del 37% sobre el mismo periodo de 2021. Con esta importante subida, la mayor de las diez comunidades más exportadoras por este medio, la región se coloca como segunda a nivel nacional por valor de las ventas, con el 16,6% del total de España, sólo superada por Cataluña (21,7%).

Estos datos suponen que casi la mitad de todas las exportaciones de Andalucía (46%) en este periodo −18.243 millones, su récord en la serie histórica −, salen por mar. Es un porcentaje muy superior, hasta de 14 puntos más, respecto al de la media de España, donde las exportaciones marítimas representan el 32% del total (155.970 millones).

Además, la comunidad andaluza se coloca como líder nacional de exportaciones por vía marítima por toneladas, con 28,6 millones evacuadas entre enero y mayo, que superan en un 12,1% a las que la región vendió en el mismo periodo del año anterior. Con esta cifra, Andalucía concentra el 27% de las mercancías exportadas por vía marítima de España, que en este periodo ascendieron a 106 millones.

Cádiz y Huelva, líderes y la que más crecen Durante los primeros cinco meses de 2022, la provincia más exportadora por vía marítima fue Cádiz, con 3.099 millones, el 37% del total, que protagoniza también el mayor crecimiento provincial en este periodo, del 59%. Le siguen Huelva, con 2.781 millones, el 33% del total y un aumento del 45%, el segundo mayor de las provincias; y Sevilla, con 1.003 millones, el 11,9% y una subida del 10,5%.

En cuarto lugar, se sitúa Almería, con 484 millones, el 5,8% del total y un alza del 29,2%, la tercera más alta entre enero y mayo; seguida de Córdoba, con 443 millones, el 5,3% y un incremento del 11,2%; Málaga, con 284 millones (3,4%) y descenso del 6,1%; Granada, con 185 millones (2,2%) y ascenso del 24,4%; y Jaén, con 133 millones (1,6%) y subida del 15%.

Cereales y productos químicos, los que más suben Las exportaciones por mar de Andalucía están muy diversificadas y, entre enero y mayo, registran crecimientos interanuales en nueve de sus diez primeros capítulos en ventas, especialmente de cereales y productos químicos, que triplican y duplican sus ventas, respectivamente.

No obstante, el primer capítulo en ventas es el de combustibles, con una factura de 2.905 millones, el 35% del total y un incremento del 84%; al que le siguen los productos diversos de la industria química, con 772 millones, el 9,2%, que se convierte en el segundo que más crece de los diez primeros al doblar sus ventas (+105); y el aceite de oliva, con 665 millones, el 7,8% y un avance del 26,9%.

El cuarto capítulo en ventas por vía marítima es el de minerales, que en los primeros cinco meses del año registra exportaciones por 666 millones, el 7,9%, con una subida del 27,1%; seguido de la fundición, hierro y acero, con 364 millones, el 4,3% y aumento del 21,1%, el cobre y sus manufacturas, con 309 millones (3,7%) y una bajada del 33%; las manufacturas de piedra, con 255 millones (3%) y crecimiento del 32%; los productos químicos orgánicos, con 197 millones (2,3%) y más del doble de ventas (+105%), con lo que se convierte en el tercero en crecimiento del Top 10. El que más crece de los diez primeros es el de cereales, que triplica sus exportaciones (+259%) hasta sumar 155 millones, con lo que se coloca en décima posición de la cesta exportadora.

Estados Unidos, Marruecos y China, principales destinos Las exportaciones a través de los puertos contribuyen a aumentar la diversificación geográfica del comercio exterior de Andalucía, ya que sus principales mercados son no europeos, de América, África y Asia, donde se encuentran las mayores oportunidades de crecimiento en los próximos años. Así, sus tres primeros destinos son Estados Unidos, que concentra ventas por 1.299 millones, el 15,4% del total y un notable crecimiento del 72%, el segundo mayor de los diez primeros mercados; Marruecos, con 803 millones, el 9,5% y un aumento del 40%; y China, con 583 millones, el 6,9% y una subida del 53%.

El cuarto destino es Italia, con 540 millones, el 6,4% y un alza del 7,5%; seguido de Países Bajos, el país al que más crecen las exportaciones marítimas de Andalucía en este periodo entre los diez primeros mercados, al multiplicar por cinco sus ventas (+413%), hasta los 485 millones, el 5,8%; Reino Unido, con 336 millones (4%) y un leve descenso del 1,9%; Bélgica, con 274 millones (3,3%) y un ascenso del 16,5%; Japón, con 235 millones (2,8%) y alza del 0,5%; Portugal, con 234 millones (2,8%) y más del doble de ventas (+115%); y Francia, con 233 millones (2,8%) e incremento del 68%.

Estos datos se derivan de las cifras de la Estadística de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo elaborados para Andalucía por el Observatorio para la Internacionalización de la Economía Andaluza de Extenda. Más información en: https://www.extenda.es/observatorio-internacionalizacion/

Acciones de Extenda para la internacionalización Con el objetivo de continuar avanzando en la internacionalización del sector logístico y portuario de Andalucía para incrementar las exportaciones por este medio de transporte, Extenda ha programado para el año 2022 una quincena de acciones estratégicas enfocadas a mercados de interés de América, Asia y África, principalmente.

De este modo, además de la participación de una delegación de empresas andaluzas en la feria Logismed en Marruecos, la empresa pública ha organizada una misión inversa con operadores de Costa Rica y, en los próximos meses, desarrollará una misión directa a Perú y Costa Rica y otra a Chile. También ha impulsado la celebración de un webinario para el sector logístico y portuario sobre las oportunidades de conectividad con México y una jornada técnica sobre logística y transporte en Indonesia y Vietnam.

Junto a ello, hasta la fecha ha llevado a cabo varios Proyectos Individuales a través de su Red Exterior con Málagaport, Huelvaport y la Autoridad Portuaria de Málaga, además de ofrecer sus servicios de consultoría especializada en asesoramiento jurídico, búsqueda de financiación internacional y estrategia de marca.

En el sector de la industria naval Extenda también ha llevado a cabo diferentes acciones de apoyo como la asistencia a las ferias World Defense Shor Riyadh de Arabia Saudí, Navalia (Vigo) y Seatec (Italia); o la celebración de una misión directa a Chile. Asimismo, y antes de acabar 2022, se llevará a cabo una misión directa al VPF Seatrade Maritime Dubai, un encuentro comercial para el sector de cruceros en Alemania y se organizará el apoyo a empresas andaluzas en la feria Seatrade Cruise Med 2022 de Málaga.

