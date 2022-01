Deportes La EDM Alianza KSV concluyó con éxito el Festival de Judo de Navidad con 64 niños martes 11 de enero de 2022 , 19:37h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La celebración de la cita deportiva se realizó en el Pabellón Rafael Florido donde se cumplieron con rigor todas las medidas sanitarias La EDM Alianza KSV, perteneciente a la red de escuelas del Patronato Municipal de Deportes, realizó durante la Navidad un nuevo festival con la intención de divertirse con los más pequeños en el deporte base del judo. Los pequeños no quisieron perderse la cita y, mucho menos, dejar de practicar el deporte que más disfrutan en su tiempo libre. Con el Pabellón Rafael Florido como epicentro del evento deportivo, se dieron cita durante las vacaciones navideñas en torno a 64 niños con edades comprendidas entre los tres y once años desde las 9:45 y 13:00 horas de competición. En la instalación se realizaron cuatro turnos de competición y los asistentes subieron al podio para recoger un premio que valoraba la participación en dicho festival, donde primó el compañerismo. Desde la EDM Alianza KSV destacan que el Festival de Judo de Navidad tenía como finalidad realizar la práctica deportiva y, su director técnico, León Granda, destaca “el carácter festivo de la jornada y la participación que tuvieron los judocas almerienses”. Durante la celebración se cumplió con todas las medidas sanitarias para prever los riesgos de contraer la covid-19 y velar por la seguridad de los participantes en la cita. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

