Deportes La EDM Alianza KSV reúne a 71 participantes en un encuentro escolar de judo jueves 30 de junio de 2022 , 18:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Segura asistió a la exhibición de escuela que puso el broche de oro a un curso lleno de actividades La llegada del verano supone el descanso de las escuelas deportivas municipales tras un curso cargado de trabajo, disciplina y competiciones donde la cantera base del deporte almeriense dan lo mejor de sí para conseguir buenos resultados personal y colectivamente. En el caso del judo, la escuela deportiva municipal Alianza KSV realizó un encuentro escolar en el Colegio Diocesano San Ildefonso para poner el broche de oro a la temporada que ha sido muy positiva para el club, gracias a los títulos logrados y las actividades realizadas. La cita contó con la presencia de 71 participantes de 5 a 12 años y también, en las instalaciones del centro educativo se dieron cita los deportistas del Club Náutico, Asalsido, los colegios Mar Mediterráneo, Saladares, Altaduna, British School y San Ildefonso. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, también asistió a acompañar a los deportistas que estuvieron arropados por sus familias en el evento donde no faltó la diversión y el compañerismo. Además, el acto contó con la exhibición de Adrián Gómez, alumno de Asalsido, que es cinturón negro primer dan por la Federación Española de Judo. Y, posteriormente, Juanjo Segura procedió a la entrega de una placa en reconocimiento al centro, con motivo de su apoyo al deporte de la ciudad que ayuda a potenciar los valores y las virtudes de los más jóvenes desde la base. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

