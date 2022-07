Opinión Plan Verano en la Sanidad y lamentos del PSOE Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Más artículos de este autor Por jueves 30 de junio de 2022 , 18:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Pues sí, sí había preparado un Plan Verano para la Sanidad, en contra de lo afirmado por el parlamentario electo socialista por Almería Juan Antonio Lorenzo, quien además tuvo tan mala suerte que resultó desmentido el mismo día en que habló. Otra cosa, y hay que destacarlo, es que el Plan Verano de la Junta de Andalucía se pueda cumplir, porque lo que no puede ser, no puede ser, y además, es imposible. Asegura el sindicato CSIF, que no hay 18.000 sanitarios en Andalucía en disposición de ser contratados, por lo que consideran que el Plan Verano que cuenta con ellos será un fiasco, y que por tanto, Almería no podrá sumar los más de 1.600 profesionales que se han anunciado. Es posible que sea así, es posible que no haya en las bolsas de trabajo del SAS o entre los demandantes de empleo, tal número de personas, pero también es cierto que podrían venir de otros territorios porque aquí, por ejemplo, no se exige idioma cooficial, lo que en este caso resulta un atractivo. A esto hay que añadirle que las condiciones laborales han mejorado en la pasada legislatura, aunque la oposición socialista mantiene que el Gobierno de Moreno Bonilla ha maltratado a los sanitarios, y que por eso éstos se han marchado. Ese es el problema del PSOE, no solo que vive ajeno a la realidad, sino que los hechos revelan sus contradicciones, porque ahora hay más sanitarios que nunca… lo que no quiere decir que sean suficientes. En 2017 en Andalucía había 97.282 sanitarios según datos del SAS, y en 2021 hubo 121.523. Pero si a eso le sumamos lo que dice CSIF, que no hay más profesionales disponibles, quiere decir que no era verdad lo del despido de sanitarios (en todo caso, no renovación de contratos, pero ya quedó aclarado que sí se renovaron y han seguido renovándose), porque de ser así, ahora habría disponibles. Quiero recordar cuál era la situación en 2016, cuando Susana Díaz llevaba tres años de presidenta, y en ese tiempo recortó en sanidad 1.100 millones de euros, y ya entonces Andalucía era la Comunidad con menos camas hospitalarias por habitante, y aquel Plan Verano de Susana Díaz, se cerraron 2.500 camas hospitalarias, y esos tres años se cerraron 1.400 camas en los hospitales públicos. Según Eurostat, en 2018, cuando el PP llega al Gobierno andaluz, nuestra Comunidad tenía 345,29 médicos por cada 100.000 habitantes ¿pero quienes estaban peor? Pues la socialista Extremadura con 259,14 médicos por cada 100.000 habitantes, la socialista Castilla-La Mancha (285,69), y algo por encima de Andalucía, pero también por debajo de la media, la socialista Comunidad Valenciana (376,85). Ese es el legado socialista en materia sanitaria, el legado del que presume el PSOE, que ahora lamenta que Andalucía sea la penúltima en gasto sanitario por habitante, cuando con ellos en el Gobierno era la última. El Plan Verano del PSOE sería analizar con rigor la realidad que les rodea, dejar de mentirse a si mismos, a ver si comienzan el nuevo curso político en septiembre con algo más de claridad. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia" y de "Más allá del cementerio azul". 793 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)