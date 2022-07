Deportes La EDM de gimnasia artística Stella Maris logra 17 medallas en el Campeonato de Andalucía jueves 14 de julio de 2022 , 16:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Segura, visitó a las gimnastas y equipo técnico para felicitarles por los éxitos conseguidos La gimnasia artística en Almería es sinónimo de éxito. La escuela deportiva municipal Stella Maris, en esta disciplina, participó en el Campeonato de Andalucía de la modalidad, organizado por la Federación Andaluza en el Centro Deportivo Amate (Sevilla), logrando resultados dignos de elogio. La escuela deportiva municipal, que formó parte de los 286 gimnastas que se dieron cita en el centro sevillano, logró 5 pódium y 17 medallas. Sophia Marie Rauch se proclamó campeona de Andalucía en la Vía Olímpica 3, mientras que Irene Hernández fue campeona en categoría de Vía Olímpica 8. También, Alma Márquez obtuvo medalla en bronce del nacional base en Salto, compitiendo frente a 275 niñas. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, visitó su entrenamiento para felicitar a las medallistas en este evento que es la antesala del Campeonato de España, donde también participarán. “La gimnasia artística es una disciplina que nos llena de alegría cada vez que salís a participar en un campeonato, enhorabuena por las medallas y suerte en el próximo Campeonato de España”, reflejó. Blanca Barreras, entrenadora del club, remarca que “trabajamos la categoría de promoción que tiene la Federación Andaluza, sin olvidar la escuela y la promoción a categoría superiores”. De este modo, apunta que “en la base y la vía Olímpica, trabajamos las categorías en las que tenemos campeonas de Andalucía con un nivel enorme que ganaron a nivel nacional el año pasado”. De este modo, la semana que viene, la escuela de gimnasia artística viajará al Campeonato de España de Vía Olímpica en Pamplona con las gimnastas que se proclamaron campeonas de Andalucía y, donde seguirán trazando un camino hacia el éxito. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

