Deportes Ampliar La EDM de Tenis Mesa se proclama campeón de Andalucía juvenil femenina viernes 31 de diciembre de 2021 , 08:48h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El equipo de tenis mesa femenino ha logrado el título en el evento deportivo celebrado recientemente en Vegas del Genil (Granada) Los almerienses vuelven a destacar en el deporte en un nuevo evento desarrollado en el territorio andaluz. En concreto, se trata de Campeonato de Andalucía de Tenis Mesa, celebrado desde el 26 de diciembre hasta el 30 del mismo mes en la provincia de Granada. En todas las categorías deportivas de la disciplina de la raqueta, ha contado con 798 inscritos en las diferentes pruebas que se han llevado a cabo. Con unos 481 palistas inscritos a nivel andaluz, el Pabellón Municipal ‘Ángela Ortiz’ se ha preparado con la colaboración de la Federación Andaluza de Tenis de Mesa para que el evento se lleve a cabo con seguridad en los días de la competición. Allí, el Club de Tenis Mesa Huércal de Almería, con las participantes Lucía Vidal, Lorena Vázquez, Julia Vidal y Patricia Vidal, jugó el partido final en categoría juvenil femenino contra el cuadro de Linares y se llevaron la victoria de 3-1. Así, en el pabellón granadino se han tomado todas las medidas higiénico-sanitarias establecidas para disfrutar con seguridad tanto participantes como espectadores del deporte. Por su parte, el concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha felicitado al equipo almeriense “por la actuación tan formidable en un nuevo campeonato andaluz y por posicionar el nombre de Almería en esta disciplina que cada vez consigue más aficionados”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.