Capital Ayuntamiento y Diputación renuevan el convenio para el servicio de bomberos viernes 31 de diciembre de 2021 , 08:51h Los de la capital seguirán prestando servicio a una veintena de municipios de la provincia Bomberos de Almería seguirá prestando servicio a una veintena de municipios de menos de 20.000 habitantes a lo largo de los años 2022 y 2023. La Junta de Gobierno Local que, en sesión extraordinaria se celebraba ayer miércoles, ha aprobado el borrador de convenio entre el Ayuntamiento de la capital y la Diputación Provincial de modo que la prestación de servicios de prevención y extinción de incendios continúe en vigor por dos ejercicios más. El nuevo convenio vendrá a garantizar el servicio en las comarcas de Nacimiento, Bajo Andarax y área metropolitana de Almería. La renovación del convenio, que estará en vigor el 1 de enero de 2022 y finalizará el 31 de diciembre de 2023, está sujeto a la aportación de 900 000 euros anuales por parte de Diputación Provincial, lo que supone 1,8 millones de euros. El ámbito territorial en el que se implementarán los servicios objeto de este convenio son: Abla, Abrucena, Benahadux, Castro de Filabres, Fiñana, Gádor, Gérgal, Huércal de Almería, Las Tres Villas, Lucainena de las Torres, Nacimiento, Olula de Castro, Pechina, Rioja, Senés, Tabernas, Turrillas, Uleila del Campo, Velefique y Viator. Y, para la mejor prestación del servicio, Diputación mantiene dependencias operativas en Gérgal durante el período de duración del convenio. La Junta de Gobierno Local ha aprobado también la adjudicación del contrato de los servicios de seguridad privada y vigilancia a la UTE (Unión Temporal de Empresas) FACTUDATA XXI, SL y Conexión Cultural, SL por importe de 1.192.227,86 euros los servicios de auxiliares de servicios y control de accesos en edificios de las áreas de Cultura y Deportes y por un plazo de ejecución de los trabajos contratados de dos años.

