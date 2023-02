Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes La EDM Kárate Kanku logra 23 medallas en el Campeonato Jóvenes Promesas en Fuengirola martes 07 de febrero de 2023 , 19:22h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La escuela deportiva municipal asiste a la cita que tuvo una participación global de 900 deportistas y llevan a Almería 15 preseas en Kata y 8 en Kumite La cantera base de Almería continúa demostrando su éxito como resultado del trabajo y esfuerzo durante sus entrenamientos diarios. En este caso, la escuela deportiva municipal Kárate Kanku, ha participado, recientemente, en el Campeonato de Andalucía Jóvenes Promesas Kata y Kumite que se ha celebrado en Fuengirola y que ha contado con una asistencia de 900 deportistas. La EDM Kárate Kanku ha subido al pódium para recoger 23 medallas en las modalidades Kata y Kumite. En concreto, en Kata, han sido 15 preseas que se han desglosado en seis oros conseguidos por Claudia Belmonte, Oliver Miras, Antonio José Rodríguez, Alejandro Molina, Sonia Baeza y Martina Fabrega; seis platas, que han obtenido los deportistas Ángel Revueltas, Alejandra Sánchez, Alejandro Zamora, Milán López, Ángel López y Fabio Lazo y tres bronces para Bruno Miras, Ainhoa Aguirre y David Gómez. Mientras que, en Kumite, han sido 8 medallas, con un oro conseguido por Adrián Moya; dos platas, de Sonia Baeza y Beatriz Simón y cinco bronces, para Ariadna García, Romaysa Talhaoui, Bruno Miras, Jorge Martínez y Alejandro Molina. Cayetano García, director técnico de la escuela, ha trasladado su alegría “con el resultado, aunque tenemos que seguir trabajando para mejorar los fallos cometidos, es un equipo sin experiencia y era la primera vez que participaban casi todos, por lo que tengo que felicitarlos por los logros, así como al personal técnico del club, padres y a la Federación Andaluza de Kárate”. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha felicitado a la escuela deportiva municipal “por los logros cometidos, es un orgullo que representéis a Almería en cada competición que participáis, así como doy mi enhorabuena a Cayetano por su dedicación, desde el PMD trabajamos para que la cantera base siga creciendo y se fomente la práctica deportiva”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.