Capital La EDM Padre Huelin fomenta el ajedrez entre sus alumnos con cuentos jueves 28 de enero de 2021 , 17:07h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Cristóbal Hernández, presidente de la escuela, divulga nuevas alternativas para que los pequeños sigan vinculados al deporte Ante la pandemia, el confinamiento y las medidas de seguridad para evitar la propagación del virus, las Escuelas Deportivas Municipales de Almería, coordinadas por el Patronato Municipal de Deportes, exploran nuevas alternativas para seguir promocionando de la forma más responsable su amor por las disciplinas. Como sucede con la EDM Padre Huelin, dedicada al klask, baloncesto y ajedrez, que ha encontrado una útil manera de divulgar el ajedrez entre los distintos niños y niñas que se reunían diariamente para practicar sus partidas y que ahora se han visto frenados a causa de las restricciones. La vocación de Cristóbal Hernández, presidente de la escuela, por seguir divulgando la filosofía de Padre Huelin, que no es otra que ayudar a los que más lo necesitan, le ha llevado a adquirir nuevos cuentos sobre el ajedrez para que los niños y niñas descubran otra alternativa para seguir practicando la disciplina. De esta manera, Cristóbal Hernández nos cuenta el esfuerzo que están haciendo ya que “son tiempos complicados, pero no nos rendimos”. Así, destaca que “hemos comprado unos cuentos de ajedrez que se pondrán a disposición de niños de infantil y de Primaria para que, además de leer, sigan viendo las bondades que tiene la práctica del ajedrez”. Además, como bien recalca, el ajedrez tiene diferentes beneficios en los niños. “Ayuda a desarrollar la capacidad de concentración, favorece la convivencia y lo más importante, a no discriminar entre alumnos”, dice Cristóbal. Los cuentos recrean ambientes muy diferentes y en cada uno se presentan los elementos del tablero del ajedrez. Mediante la narrativa, ayudará a que los pequeños almerienses desarrollen su imaginación y creatividad. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

