'Edujazz' descifrará los misterios del aprendizaje usando el jazz

jueves 28 de enero de 2021 , 17:10h

Se trata de un ciclo de charlas abiertas, en formato on-line, que reunirá no solo a docentes de distintas disciplinas y niveles, sino también a familias, estudiantes y a todos los interesados

Con el objetivo de crear un punto de encuentro para toda la comunidad educativa: alumnado, profesorado, familias y, en especial, para los estudiantes de Educación, el Vicerrectorado de Comunicación y Extensión Universitaria, a través de UAL Cultura, y con la colaboración de Clasijazz, ha organizado 'Edujazz', un ciclo de charlas abiertas (de momento en formato on-line) que reunirá a los mejores docentes de distintas disciplinas con el fin de descifrar los misterios del aprendizaje.



Compartir conocimientos, experiencias, emociones y vivencias es la piedra angular de este proyecto cuya programación recoge 10 charlas con una periodicidad mensual. Todo ello regado con música en directo, debate entre los asistentes y el calor remoto que aportará el público on-line. Una experiencia compartida que se traducirá en un ambiente distendido, que favorezca el diálogo, el intercambio y el enriquecimiento.



“Es un proyecto muy ilusionante e innovador que permite trabajar contenidos no solo de manera teórica, sino también ver su aplicación en la realidad de las aulas con las necesidades educativas que tienen nuestros jóvenes. Creo que puede ser un proyecto muy interesante para toda la comunidad universitaria y, en especial, para la Facultad de Educación y todos sus estudiantes", ha explicado la vicerrectora de Comunicación y Extensión Universitaria, María del Mar Ruiz.



Edujazz se enmarca en la programación cultural del segundo cuatrimestre, que ya se está diseñando y que se presentará dentro de unas semanas. “La situación sanitaria por la que estamos pasando nos está obligando a adaptar los formatos, pero aun así programaremos cultura universitaria", ha indicado la vicerrectora.



Edujazz tendrá lugar los sábados por la tarde en la sede de Clasijazz. El ciclo se nutrirá de ponentes versados en disciplinas como el magisterio, la psicología educativa, la acción social, la educación emocional o la comunicación, además de contar con brillantes docentes.



Elisa Álvarez, directora del Secretariado de Gestión y Promoción de la Extensión Universitaria, ha explicado que la decisión de apostar por este ciclo de charlas se debe “a que aúna una temática común con la UAL como es la educación, con un toque emocional y sensitivo a través del personaje de Edu, una ilustración que será protagonista en cada charla. Nos dimos cuenta de que este proyecto se podía convertir en un proyecto transversal a todas las aulas de Cultura".



El personaje de Edu es el que marca la diferencia de Edujazz con otros ciclos de charlas. Estará presente en el perfil de Instragram (@edujazz2021). “A través de una ilustración en blanco y negro, Edu presentará antes de cada charla un problema relacionado con el ámbito educativo, social o familiar. Con el aprendizaje y soluciones de cada charla, cada una con un color asignado, esa ilustración se irá coloreando y Edu adoptará otra disposición frente al problema que se le presentaba", ha explicado Ana Sánchez, profesora de piano del Conservatorio de Almería. “Queremos que este perfil de Instagram sea algo muy vivo y todo el mundo pueda participar, sobre todo estudiantes, profesores y adolescentes. Cada una de las charlas estará relacionada para conseguir un Edu lleno de color con todos esos aprendizajes recogidos en las diferentes ponencias".



En cuanto a los ponentes, destaca la presencia de César Bona, uno de los mejores maestros del mundo, como atestigua su nominación en 2014 al Global Teacher Prize. También participarán Mar García, miembro de la asociación pedagógica Francesco Tonucci (APFRATO); Marián Munilla, profesora de piano en el Conservatorio ‘Ángel Barrios’ de Granada, quien hablará del proyecto solidario 'Sinfonendo'; Héctor García, que se dedicará a explicar la importancia de los recursos audiovisuales como metodología en las aulas; Alberto Rico, psicólogo educativo; Kike Labián, tutor de innovación educativa en la Escuela Superior de Música Reina Sofía y miembro de la prestigiosa asociación Ashoka; Laura Ortiz, pianista y coaching especializada en músicos y artistas; la docente María Quintanilla, que explicará qué es el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP); Cristina Gutiérrez, creadora del método La Granja; y, por último, Antonio Domingo, lutier educativo y docente.



Edujazz es la antesala de la programación cultural del segundo cuatrimestre. Este ciclo de charlas refleja la intención del Vicerrectorado de Comunicación y Extensión Universitaria de seguir apostando por la cultura, pese a la pandemia. “En estos meses será una programación on-line y conforme las autoridades sanitarias nos autoricen volveremos a la presencialidad", ha señalado María del Mar Ruiz.



Además, ha comentado que después de 5 años de gestión, la actividad cultural en la UAL ha adquirido gran visibilidad debido al volumen de actividades y de profesores y especialistas implicados. Los datos así lo reflejan, ya que a lo largo de un curso académico se llegan a programar en torno a las sesenta actividades y talleres en los que participan una media de mil alumnos, si bien la programación se diseña no solo para estudiantes universitarios, sino también para despertar el interés de la comunidad educativa y para la ciudadanía en general.



“Cuando comenzamos contábamos con cinco aulas y en este curso tenemos ya diez aulas con programación. Para garantizar la calidad y buen funcionamiento de actividades planificadas en torno a las aulas hemos regulado su funcionamiento” ha apuntado la vicerrectora, quien ha explicado que “el rector ha procedido al nombramiento de directores de cada una de las aulas, se ha constituido la Comisión de Aulas de Cultura y el Consejo de Gobierno aprobó hace unos meses el Reglamento de creación y funcionamiento de las aulas culturales; todo ello viene a reforzar y afianzar la apuesta que se hace por la cultura en la Universidad de Almería".